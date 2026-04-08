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國際打擊金融詐騙協會成立 資料通報＋修法雙箭齊發

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國際打擊金融詐騙協會（International Anti-Fraud Alliance, IAFA）完成首屆理監事選舉，由程沐真（右）當選理事長。協會提供
國際打擊金融詐騙協會（International Anti-Fraud Alliance, IAFA）完成首屆理監事選舉，由程沐真（右）當選理事長。協會提供

面對詐騙犯罪手法快速演化，最強力量正式加入戰局。國際打擊金融詐騙協會（International Anti-Fraud Alliance, IAFA）8日於刑事警察局舉辦成立大會，宣示將透過示警帳戶資料整合與制度改革，全面強化打詐防線。

國際打擊金融詐騙協會指出，現階段詐騙受害者報案，金錢損失往往已無法彌補。協會透過建立「詐騙資料庫」與「即時通報機制」，作為打擊詐騙的兩大核心工具。透過平台讓民眾、金融機構及相關單位即時通報可疑資訊，可協助警方與金融機構及早鎖定詐騙集團人頭帳戶，大幅縮短受害人報案與銀行凍結帳戶之間的時間差，「把關鍵的黃金時間搶回來」。

除資料面建置外，協會也同步推動法制改革。現行制度對詐騙犯的金融限制仍有漏洞，未來將倡議修法，針對經三審定讞之電信或金融詐欺犯，限制其使用銀行服務，從根本斷絕資金操作能力，降低再犯風險。

成立大會現場，多位警政高層到場力挺。刑事局副局長蔡燕明蒞臨指導時表示，「國際打擊金融詐騙協會的網站，令我們耳目一新」，尤其透過網站通報可疑帳號，有助金融機構及早發掘詐騙集團人頭戶，讓打詐行動更有效率。

協會同時公開致謝台南市政府副秘書長徐健麟對協會成立過程提供協助與專業指導。

警方人士分析，詐騙產業鏈已高度組織化，人頭帳戶與跨境金流成為查緝難點，通報平台能補足即時通報與資料整合功能，並與公部門建立有效合作機制，將有助提升整體打詐效率。

隨著詐騙犯罪持續升溫，國際打擊金融詐騙協會的成立，象徵台灣在既有公權力之外，新增一股整合力量，未來能透過資料、制度與跨域合作，真正壓制詐騙氣焰。

詐騙集團 刑事局

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