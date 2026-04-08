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落實風險控管與專業輔導 台灣企銀獲海外信保基金肯定

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台灣企銀榮獲海外信保催收優良獎，由僑委會副委員長李妍慧(左)頒獎予台灣企銀副總經理曾國樑（右）。台灣企銀／提供
台灣企銀榮獲海外信保催收優良獎，由僑委會副委員長李妍慧(左)頒獎予台灣企銀副總經理曾國樑（右）。台灣企銀／提供

財團法人海外信用保證基金於8日舉辦「114年度績優合作銀行頒獎典禮」，台灣企銀（2834）憑藉卓越的資產品質管理能力與完善的風險預警機制，在眾多金融機構中脫穎而出，榮獲「催收優良獎」，由台灣企銀副總經理曾國樑代表受獎。

台灣企銀長期深耕海外市場，積極協助台商透過海外信保基金取得營運資金。本次獲頒「催收優良獎」，象徵台灣企銀在追求業務成長的同時，更能兼顧債權保障與資產安全。透過即時的財務諮詢服務，協助客戶在複雜的國際經貿環境中，建立穩健的財務體質，達成銀行與企業雙贏的目標。

目前台灣企銀已於海外設立紐約、洛杉磯、東京、上海、武漢、香港、雪梨、布里斯本等8家分行及1家仰光代表人辦事處，輔以OBU國際金融業務分行，構建全方位跨境全區服務。隨著中美貿易戰及全球供應鏈重整趨勢，台灣企銀將因應台商腳步，持續提供一站式且完善的全方位金融服務，同時強化風險控管韌性，提供台商最堅實的資產保護與金融支援，助力客戶在國際市場中穩健發展。

台灣企銀為全國唯一中小企業專業銀行，長期深耕並扶持中小企業發展，2025年合併稅前淨利達新臺幣152.45億元，年增8.41%，再創歷史新高；未來將持續多元化獲利來源，均衡收益結構，落實永續經營與客戶共創雙贏。

中小企業 台商 銀行

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