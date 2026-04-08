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拍板了！玉山金併三商壽案過關 公平會：不禁止結合

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
玉山金控併購三商美邦人壽案過關。玉山金控／提供
玉山金控併購三商美邦人壽案過關。玉山金控／提供

公平會拍板，玉山金控（2884）併購三商美邦人壽（2867）案過關。公平會於8日委員會決議，認定此案不會對市場競爭造成顯著限制，因此不予禁止，玉山金控可依規劃納入三商美邦人壽，擴大其金融版圖。

公平會說明，本案是由玉山金控透過股份轉換方式，取得三商美邦人壽全部已發行股份，並將其納入金控體系。由於雙方營業額已達《公平交易法》規定的結合申報門檻，且不適用免申報條款，因此依法向公平會提出申報。

從產業結構來看，公平會指出，玉山金控旗下主要經營銀行與證券業務，而三商美邦人壽則屬人身保險業；另外，玉山銀行本身也從事保險代理業務，屬於保險銷售通路。兩者結合後，玉山金控將同時掌握保險商品與銷售通路，形成「上游保險公司＋下游銷售通路」的垂直結合，同時也跨足不同金融領域，具多角化結合性質。

在垂直結合部分，公平會分析三商美邦人壽透過玉山銀行銷售保單所產生的保費收入，以及玉山銀行銷售相關商品取得的佣金，認為雙方整合後，並不會明顯提高排擠其他業者的誘因。此外，台灣保險市場本身競爭者眾多、通路多元，市場結構分散，即使結合完成，也不致形成封鎖市場或排除競爭的情況。

至於多角化結合的影響，公平會則考量現行法規變化、金融科技發展，以及企業原本就有跨業布局的策略，認為本案並未顯著改變整體市場競爭態勢，對競爭環境影響有限。

綜合評估後，公平會認定此案不具顯著限制競爭的不利益，依《公平交易法》第13條規定，決議不禁止結合，為玉山金控擴展保險版圖開綠燈。

公平會 玉山銀行 三商美邦人壽

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