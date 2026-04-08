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台股大漲外資急匯入 新台幣升值1.82角、收31.785元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
股匯雙漲效應使今天台幣匯率急升。圖／本報資料照片
股匯雙漲效應使今天台幣匯率急升。圖／本報資料照片

台股大漲帶動新台幣匯率今日大舉升值，盤中一度升破2角，升值2.37角，匯價來到31.73元，但是尾盤央行進場調節，最後以31.785元作收，升值1.829角。

台股今天大漲，開盤就以漲破千點開出，尾盤折繼續上攻以漲1531.56點作收，也激勵外資大舉匯入，今日的匯市成交量合計台北外匯經紀公司的17.27億美元，加上元太的4.72美元，總成交量為21.99億美元，雖然尚未高於清明連假之前的24.39億，但比起昨天的總成交量15.29億美元，已明顯成長。

匯銀人士表示，由於今天晚上美國聯準會要公布會議記錄，市場都在觀望，也使得很多的外資還不急於在今天就匯入。

匯銀人士指出，外資近二周來的匯入使台幣匯率從先前貶破32美元,已快看到32.2價位，一路升破31.8元，央行也進場調節匯書，目前央行以31.8為目標價位進場調節，但是倘若外資因為要投資台股而大舉匯入，這種市場趨勢央行也不會反其道而行，因此今日匯價以31.785元作收，這也展現央行不希望台幣匯率波動太大，但也不會刻意的固守某一個目標價位不放。

至於出口廠商，由於先前台幣匯率已經貶破32元，3月23號的時候最多貶到32.196元，也因此使得在台幣匯率31.8元上下的價位，出口商仍然相對惜售，使得今日未見多少出口商出來拋匯。

美國聯準會 央行 台股

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