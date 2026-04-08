國際情勢詭譎多變 科技趨勢多重資產基金逆勢抗跌

中東戰火持續壟罩全球金融市場，股債市雙雙呈現劇烈波動，雖美伊雙方推出各自停火協議版本，但市場普遍認為戰情仍尚有變數。法人建議投資人在全球地緣政治風險攀升，降息路徑不明確的環境下，避免重壓單一資產，應採取多重資產配置，打造攻守兼具的投資組合，其中，以科技為主軸的多重資產系列基金在這次美伊戰爭爆發期間表現相對優異。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇指出，統計1998年以來，在市場未發生重大衰退下，當股市從高點下跌幅達20%後3個月平均報酬，科技股報酬達21.5%，居所有產業冠軍，顯示科技股在市場回穩後的反彈力最為強勢，因此在市場雜音與不確定性夾雜下，逢低趁勢配置科技族群成為不會錯的選擇之一。

楊士醇補充，雖然科技產業強韌的基本面與護城河優勢，使其能快速經歷各種逆風，反彈重回漲勢，不過，投資人無法預期市場逆風情境會持續多長時間，因此在渾沌局勢中，趁勢布局以科技為主軸的股、債多重資產基金，不僅能有效降低波動風險，還能兼顧長線投資報酬。

例如，中國信託科技趨勢多重資產基金在中東地緣事件爆發期間，報酬率仍維持正值在0.3%，相對全球主要股市抗跌，另外，該基金採月配機制，今年每單位配息金額調升至0.09元。

楊士醇認為，AI科技產業仍是當前投資主旋律，像是：科技巨頭Meta、Google、微軟（Microsoft）與亞馬遜在最近一次財報與法說會紛紛指出，2026年將再投入高額資本支出發展AI，預估整體投資金額突破6千億美元，年增率達60%，此趨勢可望進一步推升AI與整體產業和供應鏈成長動能。

特別是當市場面臨高油價帶來經濟與獲利的不確定性時，由大型龍頭領軍的科技業，因基本面相對穩健與具備護城河優勢，較能承受地緣事件導致的全球風險，而中國信託科技趨勢多重資產基金主要聚焦大型科技企業，以及科技公司投等債、非投等債，幫助投資人一次掌握科技股爆發力與非投資等級債的息收機會，打造真正攻守兼備的投資組合。