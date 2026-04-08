快訊

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

直播／中石化17：30舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

聽新聞
0:00 / 0:00

國際情勢詭譎多變 科技趨勢多重資產基金逆勢抗跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
1998年迄今各產業在高點下跌20%後平均報酬。資料來源：Bloomberg，中國信託投信整理
1998年迄今各產業在高點下跌20%後平均報酬。資料來源：Bloomberg，中國信託投信整理

中東戰火持續壟罩全球金融市場，股債市雙雙呈現劇烈波動，雖美伊雙方推出各自停火協議版本，但市場普遍認為戰情仍尚有變數。法人建議投資人在全球地緣政治風險攀升，降息路徑不明確的環境下，避免重壓單一資產，應採取多重資產配置，打造攻守兼具的投資組合，其中，以科技為主軸的多重資產系列基金在這次美伊戰爭爆發期間表現相對優異。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇指出，統計1998年以來，在市場未發生重大衰退下，當股市從高點下跌幅達20%後3個月平均報酬，科技股報酬達21.5%，居所有產業冠軍，顯示科技股在市場回穩後的反彈力最為強勢，因此在市場雜音與不確定性夾雜下，逢低趁勢配置科技族群成為不會錯的選擇之一。

楊士醇補充，雖然科技產業強韌的基本面與護城河優勢，使其能快速經歷各種逆風，反彈重回漲勢，不過，投資人無法預期市場逆風情境會持續多長時間，因此在渾沌局勢中，趁勢布局以科技為主軸的股、債多重資產基金，不僅能有效降低波動風險，還能兼顧長線投資報酬。

例如，中國信託科技趨勢多重資產基金在中東地緣事件爆發期間，報酬率仍維持正值在0.3%，相對全球主要股市抗跌，另外，該基金採月配機制，今年每單位配息金額調升至0.09元。

楊士醇認為，AI科技產業仍是當前投資主旋律，像是：科技巨頭Meta、Google、微軟（Microsoft）與亞馬遜在最近一次財報與法說會紛紛指出，2026年將再投入高額資本支出發展AI，預估整體投資金額突破6千億美元，年增率達60%，此趨勢可望進一步推升AI與整體產業和供應鏈成長動能。

特別是當市場面臨高油價帶來經濟與獲利的不確定性時，由大型龍頭領軍的科技業，因基本面相對穩健與具備護城河優勢，較能承受地緣事件導致的全球風險，而中國信託科技趨勢多重資產基金主要聚焦大型科技企業，以及科技公司投等債、非投等債，幫助投資人一次掌握科技股爆發力與非投資等級債的息收機會，打造真正攻守兼備的投資組合。

美伊戰爭 科技股 中國信託 中東

延伸閱讀

機會與挑戰並存 群益投信：第2季善用「SAFE」策略穩中求勝

中東戰火拉鋸下抗震！法人祭「攻守兼備」配置策略

台股反攻資金回流科技 這檔非市值型ETF漸成主流配置

樂觀預期美伊停火 全球股債資產同步反彈

相關新聞

台股大漲外資急匯入 新台幣升值1.82角、收31.785元

台股大漲帶動新台幣匯率今日大舉升值，盤中一度升破2角，升值2.37角，匯價來到31.73元，但是尾盤央行進場調節，最後以31.785元作收，升值1.829角。

拍板了！玉山金併三商壽案過關 公平會：不禁止結合

公平會拍板，玉山金控（2884）併購三商美邦人壽（2867）案過關。公平會於8日委員會決議，認定此案不會對市場競爭造成顯著限制，因此不予禁止，玉山金控可依規劃納入三商美邦人壽，擴大其金融版圖。

國際情勢詭譎多變 科技趨勢多重資產基金逆勢抗跌

中東戰火持續壟罩全球金融市場，股債市雙雙呈現劇烈波動，雖美伊雙方推出各自停火協議版本，但市場普遍認為戰情仍尚有變數。法人建議投資人在全球地緣政治風險攀升，降息路徑不明確的環境下，避免重壓單一資產，應採取多重資產配置，打造攻守兼具的投資組合，其中，以科技為主軸的多重資產系列基金在這次美伊戰爭爆發期間表現相對優異。

第2季SAFE策略 群益投信展望：機會與挑戰並存

展望2026年第2季，群益投信表示，中東局勢走向及降息預期變化都可能為金融市場帶來擾動，但基於全球經濟與企業獲利預期仍維持增長態勢，於當前機會與挑戰並存的環境中，投資人正迎來一場「關鍵延長賽」，可採「SAFE」投資策略，透過多元資產配置來分散風險，同時聚焦AI與新興市場契機，打造出兼顧抗震與收益，也能捕捉資產輪動成長契機的投資組合。

上海商銀攜手台灣高等檢察署 簽訂可疑交易分析機制專案合作意向書

上海商銀（5876）於4月8日由總經理郭進一代表與台灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，攜手強化金檢合作機制，共同防堵詐騙犯罪、阻絕非法金流。

分散極端氣候風險 富邦產險開賣香蕉、水產等多項農業保險

極端天氣加劇影響農漁業收成，農漁民生計風險逐年攀升，透過農業保險，可協助農漁民分散風險，保障農漁民所得。富邦產險多年來持續依農漁民需求，推出多項農業保險商品，包含「香蕉植株保險」、「降水量參數魚養殖水產保險」及「農業設施保險」等，今年度保單陸續開賣，期盼有效轉嫁天災帶來的經濟衝擊，讓農民在面對多變的天氣時，維持經營穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。