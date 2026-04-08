永豐金證券「資金管理帳戶」助帳帳分明 支援連結25家銀行

臺灣證券交易所統計，2026年開盤53個交易日集中市場日均成交金額達8,079億元。然而，許多投資人在捕捉行情波動時，常因兩件事措手不及：下單系統顯示超過每日限額，以及交割日時交割戶帳戶餘額不足。永豐金證券聆聽客戶心聲，建議民眾使用「大戶投APP」24小時申請升級買股上限外，還可以線上開啟專屬「分戶帳（資金管理帳戶）」，支援連結25家銀行；完成自動授權扣款綁定後，可免去因交割資金不足而需臨櫃轉帳的困擾。

數位帳戶於2025年底達2,819萬戶，對比國人數，幾乎每人手中持有至少一個以上銀行帳戶。且多數投資人於開立證券帳戶時，還需額外指定銀行帳戶作為證券款項劃撥帳戶。

回應投資人希望以既有銀行帳戶進行股票交割的需求，永豐金證券推出「分戶帳（資金管理帳戶）」與自動授權扣款服務，支援連結25個銀行帳戶。投資人只需將資金存入既有指定連結銀行帳戶，系統即會自動扣股票交割款，無須再手動轉帳，有效降低帳戶管理負擔。且身為業界領先採用網銀雙因認證身分識別的券商，永豐金證券客戶無需再手持身分證拍照上傳，即可在安全環境下完成開戶（資金管理帳戶專區（sinotrade.com.tw））。

永豐金證券資金管理帳戶亦打破市場界線，除支援台股現貨與定期定額業務，複委託海外股票交易亦可採新台幣收付。未來將逐步納入ETF申購款項以及更多定期定額自動授權扣款功能，持續擴大支援應用，要一戶整合、布局全球，幫助用戶實踐「翻轉金融，共創美好生活」的集團願景。

為提升永豐金證券客戶資金運用彈性，凡完成台股現貨交易並成功綁定自動授權扣款功能者，系統將於交割日自動於約定帳戶撥補台股T+2交割資金。平時可享24小時全天候專區操作，即時申請出入金並享有免匯費優惠。目前單筆匯入、匯出上限皆為 5,000 萬元，永豐金證券4月起推出「投資升級選永豐，資金管理帳戶更聰明」活動，透過任務式挑戰與回饋獎勵的結合，協助用戶熟悉資金管理帳戶流程。完成帳戶綁定、首次入金任務，即可獲得全家電子禮品卡(100/200元)，完成交易滿額條件加碼抽200元全家電子禮品卡；當月平均餘額達標者，每月皆有機會抽中3萬元旅遊金。