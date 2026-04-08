快訊

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

直播／中石化17：30舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

聽新聞
0:00 / 0:00

元大悠遊聯名卡強攻日常消費 回饋升級加值享10%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大悠遊聯名卡加值享10%、消費滿額再抽iPhone 17。元大銀行／提供
元大悠遊聯名卡加值享10%、消費滿額再抽iPhone 17。元大銀行／提供

為更貼近通勤與日常消費支付場景，元大銀行攜手悠遊卡公司推出專屬優惠活動，瞄準民眾日常搭車、通勤與生活消費需求，自2026年8月31日前持元大悠遊聯名卡完成悠遊卡自動加值並至官網登錄，可享10%刷卡金回饋；同時，持元大悠遊聯名卡一般消費滿千，還有機會把iPhone 17帶回家，讓卡友從通勤到消費，天天都有機會把好康帶回家。

元大銀行表示，看準悠遊卡在通勤族群與日常小額消費市場的高使用頻率，這次整合悠遊聯名卡功能與回饋機制，推出涵蓋自動加值享10%刷卡金回饋、消費滿額抽iPhone 17、新戶首刷禮及LINE Pay 10% 回饋等多重優惠，從大眾運輸、便利商店到行動支付場景，全面擴大卡友日常消費回饋範圍，讓信用卡不只是支付工具，更成為陪伴消費者日常生活的回饋夥伴，讓卡友在每一次出門、每一次付款時，都能感受到元大悠遊聯名卡帶來的生活價值。

這次活動期間自2026年4月8日至2026年8月31日，適用鑽金智富悠遊聯名卡、鑽金悠遊聯名卡或分享黑啤悠遊聯名卡，卡友持任一指定卡完成悠遊卡自動加值並至官網登錄，可享10%刷卡金回饋，每戶回饋上限100元；悠遊卡公司同步加碼，於消費時動用自動加值享10%刷卡金回饋，每卡限1次，回饋上限50元(限量3萬卡)，兩項活動累加最高可享150元回饋。

活動期間內持指定卡新增一般消費單筆達新臺幣1,000元，並設定元大存款帳戶扣繳信用卡帳單，該筆消費即可獲得一次抽獎機會，消費越多，抽獎次數越多；本次活動將於6月及9月分別抽出45台 iPhone 17、45台 AirPods 、以及30台iPad mini等120台人氣3C好禮，讓卡友在日常消費中也有機會帶好康回家。

除悠遊聯名卡專屬優惠外，元大銀行這次亦加碼推出多重回饋機制，滿足不同消費族群需求。即日起2026年6月30日止，只要是尚未持有元大信用卡的新客戶，申辦鑽金智富悠遊聯名卡或分享黑啤悠遊聯名卡並於核卡後30天內完成任一筆一般消費達888元並至官網登錄，即享刷卡金1,000元；另符合指定數位存款帳戶開戶條件者，加碼回饋500元，合計最高回饋1,500元。

針對偏好行動支付的消費族群，元大銀行再加碼推出LINE Pay 10% 刷卡金回饋，於2026年6月30日前申辦元大Mastercard信用卡，並於核卡後90天內綁定LINE Pay支付國內一般消費，即可享有筆筆10% 刷卡金回饋，每人刷卡金回饋上限1,000元。「LINE Pay筆筆10%活動」不限既有元大卡友或新戶，讓更多卡友都能輕鬆參與、享受高回饋優惠。

未來，元大銀行也將持續深化信用卡、電子票證與數位支付整合應用，拓展更多元的生活消費場景，透過更貼近消費者需求的產品與服務設計，打造兼具便利與回饋的支付體驗，讓日常每一筆消費都更有感。

悠遊卡 元大 iPhone

延伸閱讀

台北101母親節大檔鎖定頂級客群 精品回饋最高上看13%

相關新聞

台股大漲外資急匯入 新台幣升值1.82角、收31.785元

台股大漲帶動新台幣匯率今日大舉升值，盤中一度升破2角，升值2.37角，匯價來到31.73元，但是尾盤央行進場調節，最後以31.785元作收，升值1.829角。

拍板了！玉山金併三商壽案過關 公平會：不禁止結合

公平會拍板，玉山金控（2884）併購三商美邦人壽（2867）案過關。公平會於8日委員會決議，認定此案不會對市場競爭造成顯著限制，因此不予禁止，玉山金控可依規劃納入三商美邦人壽，擴大其金融版圖。

國際情勢詭譎多變 科技趨勢多重資產基金逆勢抗跌

中東戰火持續壟罩全球金融市場，股債市雙雙呈現劇烈波動，雖美伊雙方推出各自停火協議版本，但市場普遍認為戰情仍尚有變數。法人建議投資人在全球地緣政治風險攀升，降息路徑不明確的環境下，避免重壓單一資產，應採取多重資產配置，打造攻守兼具的投資組合，其中，以科技為主軸的多重資產系列基金在這次美伊戰爭爆發期間表現相對優異。

第2季SAFE策略 群益投信展望：機會與挑戰並存

展望2026年第2季，群益投信表示，中東局勢走向及降息預期變化都可能為金融市場帶來擾動，但基於全球經濟與企業獲利預期仍維持增長態勢，於當前機會與挑戰並存的環境中，投資人正迎來一場「關鍵延長賽」，可採「SAFE」投資策略，透過多元資產配置來分散風險，同時聚焦AI與新興市場契機，打造出兼顧抗震與收益，也能捕捉資產輪動成長契機的投資組合。

上海商銀攜手台灣高等檢察署 簽訂可疑交易分析機制專案合作意向書

上海商銀（5876）於4月8日由總經理郭進一代表與台灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，攜手強化金檢合作機制，共同防堵詐騙犯罪、阻絕非法金流。

分散極端氣候風險 富邦產險開賣香蕉、水產等多項農業保險

極端天氣加劇影響農漁業收成，農漁民生計風險逐年攀升，透過農業保險，可協助農漁民分散風險，保障農漁民所得。富邦產險多年來持續依農漁民需求，推出多項農業保險商品，包含「香蕉植株保險」、「降水量參數魚養殖水產保險」及「農業設施保險」等，今年度保單陸續開賣，期盼有效轉嫁天災帶來的經濟衝擊，讓農民在面對多變的天氣時，維持經營穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。