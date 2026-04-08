第2季SAFE策略 群益投信展望：機會與挑戰並存

展望2026年第2季，群益投信表示，中東局勢走向及降息預期變化都可能為金融市場帶來擾動，但基於全球經濟與企業獲利預期仍維持增長態勢，於當前機會與挑戰並存的環境中，投資人正迎來一場「關鍵延長賽」，可採「SAFE」投資策略，透過多元資產配置來分散風險，同時聚焦AI與新興市場契機，打造出兼顧抗震與收益，也能捕捉資產輪動成長契機的投資組合。

群益投信指出，「SAFE」策略指：「S」代表Strategy靈活配置策略，今年來景氣前景、企業獲利展望正向，然而各類資產報酬表現分歧，突顯資產配置與彈性調整的重要性。在市場高檔震盪且不確定性仍高的環境中，穩健型投資人可透過多重資產基金來建構核心防禦力，以穩紮穩打的步調從容應對波動，力求穩中求勝。

「A」則是聚焦AI趨勢，隨著AI應用全面擴散、CSP業者持續擴大資本支出，AI已為推動全球經濟增長的引擎，也為股市成長增添底氣。雖然近期市場修正，不過待地緣衝突事件降溫後，反彈力道可期，其中美國、台灣、日本於AI領域中各擁技術與供應鏈優勢，因此，投資人可透過台股、美股的主動式ETF或是日股基金來參與AI產業的長線行情。

「F」為Fixed Income息收抵禦波動，美以伊戰事爆發以來，債市相對抗跌，值得留意的是，短天期債因具備波動較低的特性，且同樣也能滿足收益需求，近期相較長債更受資金青睞。後市來看，在市場不確定性尚存，以及聯準會政策動向也待觀察下，投資人可適度配置存續期間短的優選非投等債ETF、短天期投等債ETF，或是優先順位非投等債基金來抵禦利率波動，同時建立穩健收益來源。

「E」是Emerging Market潛力新興國家，特別是印度、中國大陸擁有政策紅利支持，而在市場估值回落後更顯投資潛力。投資人可布局印度股票基金、結合印股與美債的多重資產基金，以及大中華股票基金，以卡位區域經濟復甦的成長契機。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，美伊衝突引發油價飆升，推升通膨預期也拖累全球金融市場表現。不過隨著風險性資產回檔，評價回到合理區間，突顯長線買點將至，尤其看好企業獲利具上修空間的美股、台股、韓股。在固定收益資產方面，債券利率來到甜蜜點，收益率亦重回具吸引力水準，可關注具備高息優勢且存續期間較短的優質非投等債。

投資布局上，因應市場變化劇烈，投資人不應固守單一資產或單一市場策略，保持操作彈性才是應對良方，除自行選擇投資標的，投資人也可透過具備即時優化資產權重，並且能適時調整投組內容的多重資產基金與組合型基金來應對市況變化，平衡投組波動，也掌握股債輪動契機。

主動群益美國增長ETF（00997A）暨群益美國新創亮點基金經理人吳承恕指出，儘管地緣政治衝突、降息預期降溫疑慮猶存，但在AI強勁需求驅動下，聯準會上修今年GDP成長率，市場亦預期第1季S&P 500企業盈餘年增率達12%，且後續季度的獲利成長有望再加速，皆將成為美股向上的重要支撐。雖然近期美股估值回落，不過依照歷史經驗，當本益比下修與企業獲利成長同時出現時，往往是股市強勁反彈的前兆，預期美股有望結束自去年底來的震盪修正，逐步止跌回穩。在產業配置上，隨著AI需求不減與外溢效應提振下，AI族群不僅將為美股企業主要獲利成長貢獻者，類股表現可期，當中的半導體與電網設備族群在投資與需求前景明確下，表現更值得留意。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷認為，日本首相高市早苗全力拚經濟，積極推出各項刺激政策，而其憑藉高支持率將有利政令落地。目前日本已啟動透過薪資成長帶動消費與企業獲利的正向循環，隨著利率與經濟活動正常化，市場預期未來兩年企業獲利上看兩位數增長，有助於帶動日股走強。從資金面觀察，隨著日本企業持續優化公司治理，企業股票回購持續，加上外資目前仍低配日本，資金填補空間大，且過往經驗來看，高支持率的首相任內，外資對日股買超意願也更高，因此日股資金回補潮仍舊可期。在產業配置上，可聚焦AI隱形冠軍，包括半導體測試、PCB、玻纖布等類股，並同步關注17項戰略產業，以及美日投資協議下的政策受惠股。

群益中小型股基金經理人周立民分析，儘管地緣政治衝突導致油價波動與短期震盪，但在AI需求全面爆發下，主計總處大幅上修今年經濟成長率至7.71%，顯示基本面強韌。因此，待市場情緒隨美伊衝突逐步回穩，內外資有望重返台股，也為盤勢再添上攻動能。在產業配置上，隨著更多AI模型推出、CSP業者不斷擴大資本支出，將為台廠相關供應鏈營運續增溫，有助台股企業獲利維持高位增長。整體來看，AI依然是市場主旋律，第2季資金仍預期將在AI子產業中輪動，特別是受惠產業趨勢發展的先進封裝、載板、光通訊以及測試介面等類股尤值留意。