快訊

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

直播／中石化17：30舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰世華銀行看第2季景氣：AI投資支撐、下半年關注兩風險

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

回顧2026年第1季，隨著關稅爭議逐步明朗，美國、歐洲與亞洲主要股市皆維持強勢表現，科技與AI相關產業持續領漲，紛紛創下歷史新高。國泰世華銀行於2026年第2季投資研究報告中表示，2月底美以伊的戰事，使地緣政治風險急速升溫，荷莫茲海峽遭到封鎖，推升國際油價攀升至每桶100美元關卡，風險性資產亦隨之出現修正。在市場氣氛快速轉變之下，地緣政治風險成為牽動後續投資方向的重要變數。

從總體經濟角度觀察，若油價維持高檔且時間拉長，將侵蝕消費動能並推升企業營運成本，對經濟成長形成下修壓力。不過，結構面仍存在支撐因素，隨著AI相關產業發展，企業擴大資本支出已成為不可逆趨勢，為景氣提供中長期動能。此外，在美國期中選舉壓力下，美國政策面可能釋出政策牛肉，有助於提升經濟韌性，減少部分外部衝擊。

在股市方面，AI應用需求持續提升，帶動AI算力需求使用量呈現指數型成長，四大雲端服務供應商（CSP） 今年資本支出合計預估超過6,000億美元，呼應輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所提出的AI發展藍圖，進一步開啟市場對長期成長的想像空間。短期而言，股市仍可能受到中東戰事與估值偏高影響，面臨獲利了結賣壓及大波動的情勢；但從基本面來看，主要經濟體企業獲利仍處於擴張循環，尤其台股與費城半導體指數的企業盈餘年增率，市場預估可望超過30%。在企業獲利支撐下，市場修正反而可視為長線布局AI趨勢的機會。

債券市場方面，油價上行推升通膨預期，使央行態度轉趨審慎，美國10年期公債殖利率升破4.3%，創近8個月以來新高。從收益角度來看，當前優質企業債所提供的利率水準，具備穩定現金流的吸引力；但在地緣政治風險尚未明顯降溫前，債券資本利得空間相對有限。匯市方面，地緣風險升溫期間，美元作為避險資產持續受到市場青睞，後續走勢仍須觀察中東局勢的發展，若風險降溫，美元轉趨稍弱的可能性亦將隨之提高。

整體而言，展望第2季，仍須持續關注「中東地緣風險長期化」的可能性。若相關風險延續，將導致能源短缺與通膨僵固，進而壓縮主要央行的降息空間。此外，私募信貸市場雖不致引發系統性金融風險，但內部品質分化明顯，壞帳率上升與潛在贖回壓力，仍值得投資人保持警惕。

美國 科技 荷莫茲海峽

延伸閱讀

機會與挑戰並存 群益投信：第2季善用「SAFE」策略穩中求勝

樂觀預期美伊停火 全球股債資產同步反彈

第2季基金投資趨勢／美國、全球收益成長資產 重押60%

中東情勢持續膠著！安聯解析第2季「避險攻堅」藍圖

相關新聞

台股大漲外資急匯入 新台幣升值1.82角、收31.785元

台股大漲帶動新台幣匯率今日大舉升值，盤中一度升破2角，升值2.37角，匯價來到31.73元，但是尾盤央行進場調節，最後以31.785元作收，升值1.829角。

拍板了！玉山金併三商壽案過關 公平會：不禁止結合

公平會拍板，玉山金控（2884）併購三商美邦人壽（2867）案過關。公平會於8日委員會決議，認定此案不會對市場競爭造成顯著限制，因此不予禁止，玉山金控可依規劃納入三商美邦人壽，擴大其金融版圖。

國際情勢詭譎多變 科技趨勢多重資產基金逆勢抗跌

中東戰火持續壟罩全球金融市場，股債市雙雙呈現劇烈波動，雖美伊雙方推出各自停火協議版本，但市場普遍認為戰情仍尚有變數。法人建議投資人在全球地緣政治風險攀升，降息路徑不明確的環境下，避免重壓單一資產，應採取多重資產配置，打造攻守兼具的投資組合，其中，以科技為主軸的多重資產系列基金在這次美伊戰爭爆發期間表現相對優異。

第2季SAFE策略 群益投信展望：機會與挑戰並存

展望2026年第2季，群益投信表示，中東局勢走向及降息預期變化都可能為金融市場帶來擾動，但基於全球經濟與企業獲利預期仍維持增長態勢，於當前機會與挑戰並存的環境中，投資人正迎來一場「關鍵延長賽」，可採「SAFE」投資策略，透過多元資產配置來分散風險，同時聚焦AI與新興市場契機，打造出兼顧抗震與收益，也能捕捉資產輪動成長契機的投資組合。

上海商銀攜手台灣高等檢察署 簽訂可疑交易分析機制專案合作意向書

上海商銀（5876）於4月8日由總經理郭進一代表與台灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，攜手強化金檢合作機制，共同防堵詐騙犯罪、阻絕非法金流。

分散極端氣候風險 富邦產險開賣香蕉、水產等多項農業保險

極端天氣加劇影響農漁業收成，農漁民生計風險逐年攀升，透過農業保險，可協助農漁民分散風險，保障農漁民所得。富邦產險多年來持續依農漁民需求，推出多項農業保險商品，包含「香蕉植株保險」、「降水量參數魚養殖水產保險」及「農業設施保險」等，今年度保單陸續開賣，期盼有效轉嫁天災帶來的經濟衝擊，讓農民在面對多變的天氣時，維持經營穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。