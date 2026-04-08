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上海商銀攜手台灣高等檢察署 簽訂可疑交易分析機制專案合作意向書
上海商銀（5876）於4月8日由總經理郭進一代表與台灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」，攜手強化金檢合作機制，共同防堵詐騙犯罪、阻絕非法金流。
郭進一於會中表示，上海商銀持續精進防阻詐騙風險辨識能力及專業技能，致力守護客戶資產安全。自去年金管會施行警示帳戶績效觀察指標與督促改善機制以來，本行未曾列入觀察名單。我們深刻體認金融機構肩負防制金融犯罪守門員的社會責任，透過與公部門之間的資訊交流與合作，得以從更高、更廣的視角完善防阻詐機制。
上海商銀近年積極與公、私部門交流防阻詐技術與經驗，持續提升打詐效能。2023年加入「鷹眼識詐聯盟」，並於2024年1月起導入機器學習技術篩檢疑似詐騙交易，偵測效能顯著提升；另於2025年與刑事局簽署「反詐騙專案合作意向書」，以強化對犯罪趨勢的掌握。本年度與台灣高等檢察署簽署合作意向書，進一步加強防堵潛在涉詐帳戶。
為協助民眾提升識詐能力，上海商銀除持續擴大防詐宣導外，亦於官方網站新增「防詐小貼士」功能，協助辨識假冒該行名義之詐騙網站；同時於房貸作業流程中導入「稅籍異動即時通」及「地籍異動即時通」提醒與設定機制，以防範不動產遭冒用或詐騙，並節省客戶親赴地政機關辦理之時間。
面對詐騙手法不斷翻新，上海商銀表示，將持續以守護客戶資產安全為首要目標，精進防阻詐策略與科技應用，全面提升打詐成效。
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