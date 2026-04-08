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機會與挑戰並存 群益投信：第2季善用「SAFE」策略穩中求勝

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

回顧2026年第1季，地緣政治衝突與通膨預期升溫雖一度令市場投資情緒承壓，但整體金融市場表現依舊持穩。展望第2季，群益投信表示，中東局勢走向及降息預期變化都可能為金融市場帶來擾動，但基於全球經濟與企業獲利預期仍維持增長態勢，於當前機會與挑戰並存的環境中，投資人正迎來一場「關鍵延長賽」，建議可採「SAFE」投資策略，透過多元資產配置來分散風險，同時聚焦AI與新興市場契機，打造出兼顧抗震與收益，也能捕捉資產輪動成長契機的投資組合。

群益投信指出，「SAFE」策略中的「S」代表Strategy靈活配置策略，今年來景氣前景、企業獲利展望正向，然而各類資產報酬表現分歧，突顯資產配置與彈性調整的重要性。在市場高檔震盪且不確定性仍高的環境中，穩健型投資人可透過多重資產基金來建構核心防禦力，以穩紮穩打的步調從容應對波動，力求穩中求勝。

「A」則是聚焦AI趨勢，隨著AI應用全面擴散、CSP業者持續擴大資本支出，AI已為推動全球經濟增長的引擎，也為股市成長增添底氣。雖然近期市場修正，不過待地緣衝突事件降溫後，反彈力道可期，其中美國、台灣、日本於AI領域中各擁技術與供應鏈優勢，因此，投資人可透過台股、美股的主動式ETF或是日股基金來參與AI產業的長線行情。

群益投信進一步說明，「F」為Fixed Income息收抵禦波動，美伊衝突爆發以來，債市相對抗跌，值得留意的是，短天期債因具備波動較低的特性，且同樣也能滿足收益需求，近期相較長債更受資金青睞。後市來看，在市場不確定性尚存，以及聯準會政策動向也待觀察下，投資人可適度配置存續期間短的優選非投等債ETF、短天期投等債ETF，或是優先順位非投等債基金來抵禦利率波動，同時建立穩健收益來源。

最後的「E」是Emerging Market潛力新興國家，特別是印度、中國擁有政策紅利支持，而在市場估值回落後更顯投資潛力。投資人可布局印度股票基金、結合印股與美債的多重資產基金，及大中華股票基金，以卡位區域經濟復甦的成長契機。

聯準會 美股 美債

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