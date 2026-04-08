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分散極端氣候風險 富邦產險開賣香蕉、水產等多項農業保險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

極端天氣加劇影響農漁業收成，農漁民生計風險逐年攀升，透過農業保險，可協助農漁民分散風險，保障農漁民所得。富邦產險多年來持續依農漁民需求，推出多項農業保險商品，包含「香蕉植株保險」、「降水量參數魚養殖水產保險」及「農業設施保險」等，今年度保單陸續開賣，期盼有效轉嫁天災帶來的經濟衝擊，讓農民在面對多變的天氣時，維持經營穩定。

根據農業部統計資料顯示，近5年(2020-2024)農業災害產物及民間設施估計損失每年平均超過150億元，富邦產險也回顧近兩年農業保險理賠情況表示，近兩年颱風頻率明顯增加，去年7月登陸嘉義的「丹娜絲」、「樺加沙」，11月罕見登陸的晚秋颱風「鳳凰」接連來襲，期間陸續啟動多起香蕉植株及農業設施理賠案件；前年更因災情嚴重，出現香蕉植株保額全數賠滿的情形，顯示農業保險協助農民分散風險、守護生計的重要性。

為協助農民加速災後復耕，富邦產險積極於香蕉植株保險理賠流程導入科技輔助，於災後啟動無人機航拍掌握災區狀況，並結合農業部認可專家來協助判釋損失。此外，富邦產險亦推出多項參數型商品，當監控指數達到保單理賠標準時，系統立即發出通知，第一時間主動聯絡已符合理賠條件的農漁民，主動理賠給付保險金，有效簡化理賠申請流程並大幅縮短作業時間，讓受災戶能更快速獲得賠付，落實富邦產險對農漁民風險保障的承諾。

面對即將到來的颱風季，富邦產險呼籲農漁民應儘早將農業保險納入經營規劃，儘管投保仍需負擔部分保費，但保險可在災後提供必要的經濟緩衝，提升農業經營的復原力。富邦產險亦將持續配合政府政策並與農業部門合作，運用科技強化農業韌性，致力成為農民最堅實的風險後盾。

農業部 農民 保險

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