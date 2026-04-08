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合庫人壽推「真美豐華」結合資產增值與特定傷病保障

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

面對台灣邁入超高齡社會，阿茲海默症、巴金森氏症等長期照顧需求快速攀升，合庫人壽秉持「保障本質」的理念，推出美元利率變動型終身壽險商品──「真美豐華」保險專案。不僅提供壽險保障，更結合資產增值與特定傷病保障，讓保戶在財務安全與健康支持上都能獲得安心。

合庫人壽說明「真美豐華」以美元收付，能同時滿足外幣資產配置需求；商品內含增值回饋分享金，提供非保證的資產累積機會；更重要的是，針對高齡社會可能遇到的嚴重阿茲海默症、嚴重巴金森氏症、嚴重頭部創傷與深度昏迷等風險，皆納入特定傷病保障，讓家庭在面對長期照顧挑戰時有更堅實的後盾。商品亦設計分期給付機制，保戶在身故或完全失能時可選擇定期給付，保障不中斷；若進入生命末期，還能提前領取保險金，實現生前夢想。最低投保金額僅2,500美元，最高投保年齡可達75歲，銀髮族群也能投保。

合庫人壽總經理藍年紳表示：「保險的存在目的，是在風險發生時提供確定性的保障。『真美豐華』不僅是一張壽險保單，更是回應高齡社會的需求，讓保戶在財務與健康上都能安心。」

除了商品本身，合庫人壽表示，透過「安心守護計劃」加值服務，協助保戶面對長照挑戰。合庫人壽更以財務穩健著稱，自2015年起連續十年發放現金股利，展現穩健經營與長期信賴。合庫人壽強調，「真美豐華」不只是壽險商品，更是企業回應高齡社會的重要實踐。未來，合庫人壽將持續深化以人為本的服務模式，讓保險不僅守護風險，更能陪伴人生每一段重要歷程。

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