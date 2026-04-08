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中東戰火降溫！油價、美元齊跌 台股台幣雙飆 新台幣狂升近2角
川普同意與伊朗停火兩周，條件是荷姆茲海峽重開，國際油價自高點回落；消息面激勵風險性資產回升，台股早盤漲逾千點，而新台幣匯價早盤也一舉升破31.9和31.8兩道關卡，最高匯價來到31.786元，勁升1.81角。
早盤布蘭特原油價格跌破100美元， 回顧3月初油價首次突破100美元時，市場（如臺股、費半指數）出現重挫。但進入4月，目前油價跌落百元價，市場焦點回到基本面，並營造空單回補氣氛。
經濟數據方面，美國 3 月 ISM 製造業 PMI 意外升至 52.7，保持擴張態勢，其中支付價格指數攀升至 78.3%，維持在 2022 年年中以來最高水準，反映地緣衝突推動價格壓力。美國 2月零售銷售月增 0.6%，自前月下滑回升，顯示消費需求仍維持穩健。
美元指數今早和油價同步回落，下滑至98.97附近。
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