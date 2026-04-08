中東戰火降溫！油價、美元齊跌 台股台幣雙飆 新台幣狂升近2角

台灣在黃金政策上的討論，仍停留在是否增持的初階層次，前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳冲認為，台灣外匯存底中黃金占比長期偏低，遠低於歐洲主要國家水準。面對全球央行增持黃金的趨勢，台灣央行多年沒有增購黃金，現在想買卻嫌貴不敢出手，且戰且走，完全看不出國家級的黃金戰略。陳冲以「猶恐黃金價未高」為題發表專文，全文如下：

2026-04-08 10:35