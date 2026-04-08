第一銀行攜手國泰人壽 推出「第一盈家」美元利變終身保險

根據內政部統計 ，2025年台灣65歲以上人口佔比已突破20%，正式邁入超高齡社會。醫療與長期照護需求將持續升溫，為回應民眾需求並做好風險管理，第一銀行與國泰人壽攜手推出「國泰人壽第一盈家利率變動型美元終身保險（定期給付型）」（下稱「第一盈家」），主打包含癌症（重度）、癱瘓（重度）、嚴重類風濕性關節炎、嚴重巴金森氏症、嚴重阿茲海默氏症及嚴重頭部創傷 等六大特定傷病保障，並結合美元資產配置與利率變動機制，不僅可分散民眾面對重大醫療與長期照護帶來的風險壓力，亦助力保戶構築資產傳承藍圖。

「第一盈家」設計提前給付機制，自第二保單年度起，如被保險人不幸罹患保單條款約定之特定傷病，可提前領取特定傷病保險金，用於醫療或照護費用支出。此保單提供6年期及8年期兩種繳費年期供保戶選擇，增加靈活配置個人資金空間。除上述特色外，利變型保單還額外提供宣告利率回饋機制，讓保戶可適度參與市場提升商品條件，當宣告利率大於預定利率時，保戶能獲得額外的增值回饋分享金，強化資產累積或身故保障效果。

以40歲男性投保、8年期繳、基本保額50萬美元為例，每年實繳保險費為26,400美元（含自動轉帳與高保額折減 ），假設宣告利率維持4.30%，且增值回饋分享金選擇「增購保額」方式，總保額將隨時間逐步增加。

若被保險人於45歲罹患特定傷病，契約終止，可領取特定傷病保險金約393,028美元，約為總繳保費的2.48倍；若未發生理賠，於80歲身故時，身故保險金約為599,101美元，身故保險金可選擇分期定期給付，由保險公司依約定按期給付給指定受益人，延續資產傳承。

第一銀行與國泰人壽皆秉持「以客戶為核心」的服務理念，透過結合銀行通路與多元保險商品，攜手推出「第一盈家」專屬保險商品，回應高齡化社會下民眾對於醫療保障、資產配置與傳承規畫需求，協助建立完整家庭財務安全風控管理，民眾可於即日起於第一銀行各分行洽詢。