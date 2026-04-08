搶攻通勤場景商機 元大悠遊聯名卡10%刷卡金回饋

為更貼近通勤與日常消費支付場景，元大銀行攜手悠遊卡公司推出專屬優惠活動，瞄準民眾日常搭車、通勤與生活消費需求，自2026年8月31日前持元大悠遊聯名卡完成悠遊卡自動加值並至官網登錄，可享10%刷卡金回饋；同時，持元大悠遊聯名卡一般消費滿千，還有機會把iPhone 17帶回家，讓卡友從通勤到消費，天天都有機會把好康帶回家。

元大銀行表示，看準悠遊卡在通勤族群與日常小額消費市場的高使用頻率，此次整合悠遊聯名卡功能與回饋機制，推出涵蓋自動加值享10%刷卡金回饋、消費滿額抽iPhone 17、新戶首刷禮以及LINE Pay 10% 回饋等多重優惠，從大眾運輸、便利商店到行動支付場景，全面擴大卡友日常消費回饋範圍，讓信用卡不只是支付工具，更成為陪伴消費者日常生活的回饋夥伴，讓卡友在每一次出門、每一次付款時，都能感受到元大悠遊聯名卡帶來的生活價值。

本次活動期間自2026年4月8日至2026年8月31日，適用鑽金智富悠遊聯名卡、鑽金悠遊聯名卡或分享黑啤悠遊聯名卡，卡友持任一指定卡完成悠遊卡自動加值並至官網登錄，可享10%刷卡金回饋，每戶回饋上限100元；悠遊卡公司同步加碼，於消費時動用自動加值享10%刷卡金回饋，每卡限1次，回饋上限50元(限量3萬卡)，兩項活動累加最高可享150元回饋。此外，活動期間內持指定卡新增一般消費單筆達新臺幣1,000元，並設定元大存款帳戶扣繳信用卡帳單，該筆消費即可獲得一次抽獎機會，消費越多，抽獎次數越多；本次活動將於6月及9月分別抽出45台 iPhone 17、45台 AirPods 、以及30台iPad mini等120台人氣3C好禮，讓卡友在日常消費中也有機會帶好康回家。