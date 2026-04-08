中華信評：台灣壽險業準備金水準難抵禦匯率嚴重變動

金管會推出外匯價格變動準備金新制，協助台灣壽險業抵禦匯率變動衝擊。中華信評進行壓力測試發現，在新台幣升值10%的情境下，業者的外匯價格變動準備金尚不足以抵禦嚴重的匯率變動衝擊，不過，長期而言，財務表現強健且能妥善規劃的壽險業者將更有能力因應外匯波動。

金管會去年12月底提出匯率會計新制，透過攤銷方式降低匯率對財報影響，壽險業持續降低避險比率，並於今年2月修正外匯價格變動準備金應注意事項，調整現行外匯價格變動準備金與特別盈餘公積，下面各設2桶金，合計4桶金，助壽險業強化抵禦匯率風險。

中華信評近期發布「台灣壽險業：在外匯相關新制實施後風險仍將持續」報告，分析台灣近期的監管變革如何重塑壽險業者管理外匯風險的方式。

中華信評表示，外匯價格變動準備金新制的目的在於將避險支出內化並提升資本與獲利緩衝空間，以因應不利的外匯波動，不過，台灣壽險業目前的外匯價格變動準備金水位仍不足以抵禦嚴重的匯率變動衝擊。外匯會計新制雖然降低了帳面獲利變動幅度，卻也導致複雜程度升高。

中華信評認為，未來壽險公司彼此間的信用差距可能會擴大。壽險公司能否積極主動管理外匯風險、維持穩健的資產負債管理，以及優先考量長期資本韌性而非短期獲利，皆可能成為導致信用差距擴大的原因。財務表現強健且能妥善規劃的壽險業者長期而言將更有能力因應外匯波動。

整體而言，中華信評觀察到，由於準備金水準提高，台灣壽險業截至2025年底時的平均避險比率已從2024年的65.9%降至50.3%；同時，台灣壽險業平均準備金緩衝空間亦持續擴大，2025年時為7.6%，高於2024年的4.1%。

為了了解台灣壽險業因應不同新台幣升值幅度的能力，中華信評透過壓力測試發現，台灣壽險公司截至2025年底時的準備金可提供約7.6%的新台幣升值緩衝空間。雖然目前準備金水位應可因應輕度至中度的新台幣升值情境，但其有效性會隨著壽險公司降低避險比例而下滑。

中華信評指出，目前的準備金水準不足以完全吸收新台幣升值10%造成的影響。新台幣升值10%的衝擊恐將對壽險業者的獲利造成負面影響。在避險比率分別為50%、40%以及20%的情況下，資產報酬率（ROA）將分別下降0.4%、0.9%與 1.5%。

中華信評也提醒，外匯波動將直接影響壽險公司準備金緩衝空間的強度，來自四桶金機制的可用緩衝空間亦將因此增加或減少。在IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）下，擁有良好獲利紀錄與穩健的合約服務邊際（CSM）占總資產比率的業者可能有較佳的吸收負面影響能力，不致對資本與獲利造成顯著侵蝕。

中華信評認為，有效的長期外匯風險管理與審慎的資本管理將導致壽險公司之間的信用差距逐漸擴大。穩健的資產負債管理將有助於壽險業者因應市場波動並維持資本韌性，不過，透過大幅減少避險以優先追求短期獲利表現的壽險公司可能會面臨較大的獲利波動，資本緩衝空間亦將變得薄弱。