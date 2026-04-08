快訊

教授健康／4年升正教授卻罹癌 他醒悟：不該那麼負責

停火兩周附帶條件曝光：伊朗、阿曼獲准收取荷莫茲海峽通行費

搭飛機新制上路！民航局：今起限帶2行動電源 違者最重罰10萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊停火兩週 股匯同慶新台幣勁揚逾1.4角

中央社／ 台北8日電

中東戰事出現曙光，川普同意暫停轟炸2週，金融市場大受鼓舞。台股早盤狂飆逾千點，新台幣兌美元強彈超過1.4角，重返31.8元價位。

美國與伊朗同意停火兩週，並由德黑蘭暫時重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通航，激勵亞洲股市今天早盤大漲。台股開高急拉，一度漲破1200點。

隨著避險情緒淡化，美元指數應聲下挫，加上台股強彈，新台幣兌美元今天以31.89元開盤後，旋即展開凌厲升勢，觸及31.822元，強漲1.45角。

匯銀人士分析，美伊戰火是籠罩金融市場的最大陰影，近期雖然利空略有鈍化，避險情緒仍難以消除，如今傳出正面進展，激勵投資人士氣，但中東戰事反反覆覆，還是得密切關注事態發展。

美國 川普 台股

延伸閱讀

台積電早盤噴發衝1,940元！台股開高急拉、一度漲逾1,200點

美伊停火亞股慶賀！韓股又漲到熔斷盤中狂飆6% 日股噴漲逾2,500點

川普暫停攻擊伊朗…美股、台指期夜盤翻紅 投顧：台股拚續強

川普最後通牒倒數 市場觀望新台幣震盪小升收31.967元

相關新聞

華南永昌證券正式進駐高雄亞灣特區 啟動數位轉型與高資產服務雙引擎

華南永昌證券8日宣布，正式獲准進駐高雄亞洲新灣區（亞灣特區），此舉不僅是響應金管會「亞洲資產管理中心」政策的重要里程碑，更象徵公司正式由傳統經紀轉型為全方位財富管理機構，進駐專區後將整合集團資源，聚焦數位科技與高資產客製化服務兩大核心，致力於南台灣打造國際級的金融服務聚落。

永續金融評鑑 兆豐繳出亮麗成績單

兆豐金融集團永續治理成果有目共睹，在金融監督管理委員會2日舉辦的「第三屆永續金融評鑑頒獎典禮」中，兆豐金控旗下兆豐銀行、兆豐證券連續兩年攜手拿下銀行組、證券組前25%殊榮，由兆豐金控董事長董瑞斌出席領獎，代表兆豐推動永續金融各項措施的成果深受肯定。

國票金改選 四陣營超額提名

國票金將於5月29日召開股東常會改選董事，根據國票金昨（7）日公告，各陣營提出的被提名人名單，包括公股、耐斯、旺旺、台鋼四個陣營，合計共提出25席，已超過應選名額的15席，形成超額提名，其中含公股11席、耐斯五席、旺旺六席、台鋼三席。由於國票金預計將於4月16日董事會進行被提名人資格審查，屆時最終的候選人名單將正式出爐。

私募信貸風暴 國銀曝險百億

全球私募信貸基金贖回風暴延燒，國銀曝險現形。金管會盤點，有十家國銀銷售私募基金，其中實際「踩雷」的是黑石旗下一檔私募信貸基金BCRED，但整體影響金額仍有限。

壽險2026年前二月保費淨流入795億

受惠全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，加上延續今年元月業務競賽的長尾動能，帶動保費收入成長。保發中心統計，壽險業今年2月總保費收入1,939.9億元、保險給付金額1,659.6億元，單月保費淨流入達280.3億元，自去年6月來，連續九個月呈現保費淨流入。

國泰金結盟OpenAI 強化戰力

國泰金控昨（7）日宣布與OpenAI啟動長期策略合作，透過代理型AI（Agentic AI）的部署，強化全集團在AI研發、部署與治理的核心能力，是OpenAI在台灣首家達成此規模的金融業策略合作夥伴。雙方將於國泰金控內部導入ChatGPT Enterprise，並聚焦代理型AI技術，打造符合金融機構監理需求、安全且可治理的企業級AI工作站，加速集團營運效率與AI應用在集團內的全面落地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。