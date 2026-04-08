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美伊停火兩週 股匯同慶新台幣勁揚逾1.4角
中東戰事出現曙光，川普同意暫停轟炸2週，金融市場大受鼓舞。台股早盤狂飆逾千點，新台幣兌美元強彈超過1.4角，重返31.8元價位。
美國與伊朗同意停火兩週，並由德黑蘭暫時重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）通航，激勵亞洲股市今天早盤大漲。台股開高急拉，一度漲破1200點。
隨著避險情緒淡化，美元指數應聲下挫，加上台股強彈，新台幣兌美元今天以31.89元開盤後，旋即展開凌厲升勢，觸及31.822元，強漲1.45角。
匯銀人士分析，美伊戰火是籠罩金融市場的最大陰影，近期雖然利空略有鈍化，避險情緒仍難以消除，如今傳出正面進展，激勵投資人士氣，但中東戰事反反覆覆，還是得密切關注事態發展。
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