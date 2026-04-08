預估央行連二季淨賣匯

國泰金控昨（7）日宣布與OpenAI啟動長期策略合作，透過代理型AI（Agentic AI）的部署，強化全集團在AI研發、部署與治理的核心能力，是OpenAI在台灣首家達成此規模的金融業策略合作夥伴。雙方將於國泰金控內部導入ChatGPT Enterprise，並聚焦代理型AI技術，打造符合金融機構監理需求、安全且可治理的企業級AI工作站，加速集團營運效率與AI應用在集團內的全面落地。

2026-04-08 01:55