聽新聞
0:00 / 0:00
預估央行連二季淨賣匯
中央銀行公布2025年第4季「淨賣匯」68.48億美元，顯示資金外流壓力升高下，央行進場提供美元流動性，穩定匯市波動。根據央行昨（7）日公布的外資3月淨匯出240億美元計算，累計第1季淨匯出約194億美元。在外資淨匯出壓力下，央行穩匯提供美元流動性，預估今年第1季央行仍將「淨賣匯」，連二季「淨賣匯」。
新台幣匯價昨日以31.967元作收，升值0.5分，盤中最低匯價31.999元，連「32」大關都沒碰到，央行為避免「輸入性通膨」，守匯相當嚴謹。昨天外資雖然買超台股百億元，但在外匯市場仍是「抓匯」走人。
央行外匯局長蔡烱民表示，台灣外幣流動性高，2025年全年外幣流動性規模達7,244億美元，其中包括75億美元外幣拆款部位及788億美元換匯部位。
蔡烱民補充，去年底至今年3月底，台灣NEER（名目有效匯率指數）僅下跌約1%，表現相當穩定。同期間，美元指數上升1.1%，歐元NEER下跌0.9%，日圓NEER下跌1.1%，韓元NEER下跌較多達4.8%。
相較於去年5月新台幣強勁升值，央行「買匯」阻升；今年因中東戰爭造成避險情緒升溫，美元走強且外資大舉匯出，造成新台幣貶值，央行「賣匯」阻貶。
匯銀人士指出，對央行而言，「賣匯」阻貶壓力較低，主要是根據美國財政部對「匯率操縱國」認定標準，有關單邊干預匯市，美方更在意央行「淨買匯」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。