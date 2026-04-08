國票金改選 四陣營超額提名

國票金（2889）將於5月29日召開股東常會改選董事，根據國票金昨（7）日公告，各陣營提出的被提名人名單，包括公股、耐斯、旺旺、台鋼四個陣營，合計共提出25席，已超過應選名額的15席，形成超額提名，其中含公股11席、耐斯五席、旺旺六席、台鋼三席。由於國票金預計將於4月16日董事會進行被提名人資格審查，屆時最終的候選人名單將正式出爐。

根據目前的提名名單來看，公股陣營共提名11席，包括七席一般董事、四席獨立董事，其中包括前兆豐金董事長張兆順，以及兆豐金現任獨董、曾任國票金副董事長吳瑛皆入列名單當中，據悉，在公股主導之下，張兆順、吳瑛也是目前公股傾向推派為國票金新任董、總的不二人選。

此次公股陣營提出的名單，主要由第一銀行、台企銀、合庫銀行三家行庫出面提名，被提名人董事名單中除了張兆順、吳瑛之外，也包括前第一銀行副總周慶輝、前台企銀總稽核謝宗助、前兆豐票券總經理蔡燿光以及現任台企銀副總乙增祥、第一銀行副總蔡淑慧；獨立董事則包括東吳大學商學院副院長謝智源、律師梁穗昌、國票金獨董張振芳、彰銀董事李文雄。

耐斯則提名三席一般董事、兩席獨董，其中一般董事包括國票金總經理陳冠舟、國票證券副董陳冠如、律師詹亢戎；獨董則有現任國票金獨董陳惟龍、康惠媚。

而旺旺陣營則提名三席一般董事、三席獨董，包括施正峰、楊承羲、呂靜怡；獨董則包括會計師鍾丹丹、律師楊家興以及現任國票金獨董陳淑娟；至於台鋼陣營則被市場解讀為提出兩席一般董事，而另外一席以台境企業為提名人則被視為是台鋼友好陣營。

知情人士分析，現階段各陣營所提出的提名名單算是一個提名策略，國票金也預計將於4月16日董事會進行被提名人資格審查，在此之前四方陣營還有時間可進行協商，不過，據了解，目前公股除了與耐斯算是盟友之外，公股與其他兩個民股旺旺、台鋼陣營至今都尚未取得共識，換言之，若這段時間協商未果，4月16日董事會通過的候選人名單最終仍有可能會走向超額。