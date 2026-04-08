聽新聞
0:00 / 0:00

私募信貸風暴 國銀曝險百億

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

全球私募信貸基金贖回風暴延燒，國銀曝險現形。金管會盤點，有十家國銀銷售私募基金，其中實際「踩雷」的是黑石旗下一檔私募信貸基金BCRED，但整體影響金額仍有限。

金管會統計到2月底，十家承作高資產財管業務的國銀，銷售未具證（指投資在非有價證券標的的比重超過基金資產的40%）境外基金共129.79億元。其中，銷售給高資產客戶73.8億元、占57%，OBU境外客戶55.99億元，顯示曝險主要集中於富豪大戶。

進一步拆解產品類型，私募債權基金（含私募信貸基金）規模48.68億元，占比最高；其次為私募基礎建設與不動產基金45.78億元、私募股權基金22.89億元，其餘類型12.45億元。

此次市場關注的「踩雷」事件，實際僅一檔、金額約2.5億元，占整體未具證境外基金僅1.9%。

據了解，這檔是黑石旗下旗艦私募信貸基金BCRED，因贖回需求暴增觸及上限，啟動贖回限制機制，屬流動性壓力所致。

銀行局副局長王允中昨（7）日說，整體銷售規模129.79億元中，高資產客戶投資占其整體AUM比重僅0.32%，曝險程度不高。

且私募基金屬高風險商品，僅限高資產與OBU客戶銷售，未流入一般投資人，已透過客群分級達到風險隔離效果。

金融圈指出，全球私募信貸市場壓力持續升溫，包括藍貓頭鷹、黑石、貝萊德及摩根士丹利等機構，近期均對旗下基金採取贖回限制措施。國銀目前對私募信貸基金曝險規模有限、踩雷集中且影響可控；但隨全球流動性風險升高，市場關注問題是否擴散到信用風險。

金管會 境外基金

延伸閱讀

私募信貸基金爆雷 金管會首度曝光國內大戶投資私募基金金額

拚擴大債市規模 金管會開放國際債券可申請雙掛牌

外銀：台灣家辦財富多源自傳產 具AI投資結構性優勢

2月富豪戶砍存款買基金、債券 高資產市場動能續強

相關新聞

國票金改選 四陣營超額提名

國票金將於5月29日召開股東常會改選董事，根據國票金昨（7）日公告，各陣營提出的被提名人名單，包括公股、耐斯、旺旺、台鋼四個陣營，合計共提出25席，已超過應選名額的15席，形成超額提名，其中含公股11席、耐斯五席、旺旺六席、台鋼三席。由於國票金預計將於4月16日董事會進行被提名人資格審查，屆時最終的候選人名單將正式出爐。

私募信貸風暴 國銀曝險百億

全球私募信貸基金贖回風暴延燒，國銀曝險現形。金管會盤點，有十家國銀銷售私募基金，其中實際「踩雷」的是黑石旗下一檔私募信貸基金BCRED，但整體影響金額仍有限。

壽險2026年前二月保費淨流入795億

受惠全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，加上延續今年元月業務競賽的長尾動能，帶動保費收入成長。保發中心統計，壽險業今年2月總保費收入1,939.9億元、保險給付金額1,659.6億元，單月保費淨流入達280.3億元，自去年6月來，連續九個月呈現保費淨流入。

國泰金結盟OpenAI 強化戰力

國泰金控昨（7）日宣布與OpenAI啟動長期策略合作，透過代理型AI（Agentic AI）的部署，強化全集團在AI研發、部署與治理的核心能力，是OpenAI在台灣首家達成此規模的金融業策略合作夥伴。雙方將於國泰金控內部導入ChatGPT Enterprise，並聚焦代理型AI技術，打造符合金融機構監理需求、安全且可治理的企業級AI工作站，加速集團營運效率與AI應用在集團內的全面落地。

彰銀永續金融評鑑 寫佳績

金管會舉辦第三屆永續金融評鑑，彰化銀行再度躋身銀行業前25%，並連續三年入列領航銀行名單，顯示其已從單點ESG作為，進一步升級為制度化、可持續的經營能力，成為國內銀行永續轉型的重要指標。

預估央行連二季淨賣匯

中央銀行公布2025年第4季「淨賣匯」68.48億美元，顯示資金外流壓力升高下，央行進場提供美元流動性，穩定匯市波動。根據央行昨（7）日公布的外資3月淨匯出240億美元計算，累計第1季淨匯出約194億美元。在外資淨匯出壓力下，央行穩匯提供美元流動性，預估今年第1季央行仍將「淨賣匯」，連二季「淨賣匯」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。