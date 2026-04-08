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國泰金結盟OpenAI 強化戰力

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控宣布與OpenAI啟動策略合作，成為OpenAI在台灣首家達成此規模的金融業策略合作夥伴，打造企業級AI工作站，全方位提升集團營運效率。圖為國泰金控科技長姚旭杰（左），OpenAI國際業務主管謝家豪（右）合影。國泰金控／提供
國泰金控宣布與OpenAI啟動策略合作，成為OpenAI在台灣首家達成此規模的金融業策略合作夥伴，打造企業級AI工作站，全方位提升集團營運效率。圖為國泰金控科技長姚旭杰（左），OpenAI國際業務主管謝家豪（右）合影。國泰金控／提供

國泰金控（2882）昨（7）日宣布與OpenAI啟動長期策略合作，透過代理型AI（Agentic AI）的部署，強化全集團在AI研發、部署與治理的核心能力，是OpenAI在台灣首家達成此規模的金融業策略合作夥伴。雙方將於國泰金控內部導入ChatGPT Enterprise，並聚焦代理型AI技術，打造符合金融機構監理需求、安全且可治理的企業級AI工作站，加速集團營運效率與AI應用在集團內的全面落地。

國泰金控科技長姚旭杰表示，國泰金控將透過OpenAI的先進技術與深厚工程實務經驗，於既有金融作業流程中逐步導入Agentic AI，深化場景智慧化與自動化應用，推動業務模式轉型。未來雙方也將規劃專業培訓計畫，強化員工的AI應用能力，讓AI成為具備執行力的數位隊友，推動企業營運效率與辦公模式升級。

OpenAI國際業務主管謝家豪（Oliver Jay）表示：「國泰金控具備明確的願景，並以負責任且創新的方式導入先進AI至金融領域。我們期待本次合作，能讓國泰金控於企業內部使用ChatGPT Enterprise，為其團隊提供兼具安全與合規的解決方案，提高優化辦公效率，為客戶提供更佳的服務體驗。」

本次合作包含建置「企業級AI工作站」，整合OpenAI先進大型語言模型能力、國泰內部知識庫與專屬智能代理（Agents），打造具擴展性與治理能力的智慧工作平台與員工AI助手。除協助員工提升知識處理與日常作業效率，包括文件摘要與改寫、資料彙整、簡報製作，以及營運流程相關的查詢與判讀外，該工作站亦將透過自然語言生成程式碼，加速工程開發與業務場景應用，並在安全機制下串接既有企業系統，強化流程銜接與資訊取得效率。

在金融應用場景共創方面，國泰金控與OpenAI將針對企業金融、保險等高度專業的關鍵業務場景投入深度研發，聯合打造具備多代理協作能力的智能代理引擎，建置可持續學習、知識持續迭代更新的金融領域知識體系，以提升業務營運效率，同時強化風險控管與決策透明度。

國泰金控表示，將持續以客戶為中心，貫徹「AI即服務（AI as a Service）」的發展策略，將AI深度融入員工辦公流程、多元服務場景與金融產品中。

國泰金控 金融業 OpenAI

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