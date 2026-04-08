聽新聞
0:00 / 0:00

彰銀永續金融評鑑 寫佳績

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰化銀行連續三年入選永續金融評鑑領航名單，由金管會主委彭金隆（左）頒獎表揚，彰化銀行董事長胡光華（右）代表領獎。彰銀／提供
彰化銀行連續三年入選永續金融評鑑領航名單，由金管會主委彭金隆（左）頒獎表揚，彰化銀行董事長胡光華（右）代表領獎。彰銀／提供

金管會舉辦第三屆永續金融評鑑，彰化銀行再度躋身銀行業前25%，並連續三年入列領航銀行名單，顯示其已從單點ESG作為，進一步升級為制度化、可持續的經營能力，成為國內銀行永續轉型的重要指標。

從評鑑結果來看，彰銀（2801）整體表現全面領先，同時在多項關鍵指標拿下第一評級。在氣候風險管理、資安與個資保護、公司治理及內控制度等面向，均優於同業平均水準，反映其已將永續治理內嵌於核心風控架構。

在業務推動上，彰銀已將氣候與自然風險納入投融資決策與自身營運管理，透過資金引導機制，支持低碳技術與永續經濟活動，建立永續金融生態圈。對外亦積極協助企業轉型，拿下經濟部中小及新創企業署「永續金融推動獎」，並於氣候治理面向獲得地方政府肯定。

國際評比方面，彰銀在CDP氣候變遷評比連三年獲得領導等級，躋身全球前4%，同時入選標準普爾全球永續年鑑銀行業前5%，顯示其永續策略已具備國際競爭力，也讓台灣銀行業在全球ESG版圖能見度提升。

在資本市場運用上，彰銀持續透過發行各項永續發展債券擴大影響力。自2023年起逐年發行永續發展債券，2026年2月再發行10億元社會責任債券，資金全數投入具社會效益的融資專案，重點支持國內中小企業升級轉型，協助其因應全球供應鏈重組與低碳轉型壓力。

除環境與治理面向外，彰銀也強化社會價值投入，長期支持體育發展並培育選手，在第七屆企業射箭聯賽奪冠，同時透過內部健康活動與員工關懷機制，打造具凝聚力的組織文化，將ESG延伸至企業內外部。

整體來看，彰銀近年在永續金融布局，已從商品、融資擴展至治理、文化與國際評比，多面向累積成果。

隨著金融監理持續強化氣候風險揭露與淨零要求，銀行業競爭將從規模轉向「永續能力」。彰銀將持續精進責任金融，與價值鏈夥伴共同實踐淨零願景。

金管會 銀行業 彰銀

延伸閱讀

一銀領航淨零轉型 連三年獲永續金融評鑑最高榮譽

玉山落實永續寫佳績

國泰金子公司全壘打

相關新聞

永續金融評鑑 兆豐繳出亮麗成績單

兆豐金融集團永續治理成果有目共睹，在金融監督管理委員會2日舉辦的「第三屆永續金融評鑑頒獎典禮」中，兆豐金控旗下兆豐銀行、兆豐證券連續兩年攜手拿下銀行組、證券組前25%殊榮，由兆豐金控董事長董瑞斌出席領獎，代表兆豐推動永續金融各項措施的成果深受肯定。

國票金改選 四陣營超額提名

國票金將於5月29日召開股東常會改選董事，根據國票金昨（7）日公告，各陣營提出的被提名人名單，包括公股、耐斯、旺旺、台鋼四個陣營，合計共提出25席，已超過應選名額的15席，形成超額提名，其中含公股11席、耐斯五席、旺旺六席、台鋼三席。由於國票金預計將於4月16日董事會進行被提名人資格審查，屆時最終的候選人名單將正式出爐。

私募信貸風暴 國銀曝險百億

全球私募信貸基金贖回風暴延燒，國銀曝險現形。金管會盤點，有十家國銀銷售私募基金，其中實際「踩雷」的是黑石旗下一檔私募信貸基金BCRED，但整體影響金額仍有限。

壽險2026年前二月保費淨流入795億

受惠全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，加上延續今年元月業務競賽的長尾動能，帶動保費收入成長。保發中心統計，壽險業今年2月總保費收入1,939.9億元、保險給付金額1,659.6億元，單月保費淨流入達280.3億元，自去年6月來，連續九個月呈現保費淨流入。

國泰金結盟OpenAI 強化戰力

國泰金控昨（7）日宣布與OpenAI啟動長期策略合作，透過代理型AI（Agentic AI）的部署，強化全集團在AI研發、部署與治理的核心能力，是OpenAI在台灣首家達成此規模的金融業策略合作夥伴。雙方將於國泰金控內部導入ChatGPT Enterprise，並聚焦代理型AI技術，打造符合金融機構監理需求、安全且可治理的企業級AI工作站，加速集團營運效率與AI應用在集團內的全面落地。

彰銀永續金融評鑑 寫佳績

金管會舉辦第三屆永續金融評鑑，彰化銀行再度躋身銀行業前25%，並連續三年入列領航銀行名單，顯示其已從單點ESG作為，進一步升級為制度化、可持續的經營能力，成為國內銀行永續轉型的重要指標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。