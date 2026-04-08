彰銀永續金融評鑑 寫佳績

金管會舉辦第三屆永續金融評鑑，彰化銀行再度躋身銀行業前25%，並連續三年入列領航銀行名單，顯示其已從單點ESG作為，進一步升級為制度化、可持續的經營能力，成為國內銀行永續轉型的重要指標。

從評鑑結果來看，彰銀（2801）整體表現全面領先，同時在多項關鍵指標拿下第一評級。在氣候風險管理、資安與個資保護、公司治理及內控制度等面向，均優於同業平均水準，反映其已將永續治理內嵌於核心風控架構。

在業務推動上，彰銀已將氣候與自然風險納入投融資決策與自身營運管理，透過資金引導機制，支持低碳技術與永續經濟活動，建立永續金融生態圈。對外亦積極協助企業轉型，拿下經濟部中小及新創企業署「永續金融推動獎」，並於氣候治理面向獲得地方政府肯定。

國際評比方面，彰銀在CDP氣候變遷評比連三年獲得領導等級，躋身全球前4%，同時入選標準普爾全球永續年鑑銀行業前5%，顯示其永續策略已具備國際競爭力，也讓台灣銀行業在全球ESG版圖能見度提升。

在資本市場運用上，彰銀持續透過發行各項永續發展債券擴大影響力。自2023年起逐年發行永續發展債券，2026年2月再發行10億元社會責任債券，資金全數投入具社會效益的融資專案，重點支持國內中小企業升級轉型，協助其因應全球供應鏈重組與低碳轉型壓力。

除環境與治理面向外，彰銀也強化社會價值投入，長期支持體育發展並培育選手，在第七屆企業射箭聯賽奪冠，同時透過內部健康活動與員工關懷機制，打造具凝聚力的組織文化，將ESG延伸至企業內外部。

整體來看，彰銀近年在永續金融布局，已從商品、融資擴展至治理、文化與國際評比，多面向累積成果。

隨著金融監理持續強化氣候風險揭露與淨零要求，銀行業競爭將從規模轉向「永續能力」。彰銀將持續精進責任金融，與價值鏈夥伴共同實踐淨零願景。