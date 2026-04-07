鏈上整合式金融崛起 金控投資受持股天花板限制

去年下半年起，金管會與中央銀行積極推動《虛擬資產服務法》與其子法加速立法程序，金融機構恐已嗅到虛擬資產業其實就是鏈上整合式金融，加上境外金融機構與大型企業積極布局，使金融業不得不加速參與。金管會銀行局表示，由於目前VASP業者還不算金融機構，根據法規，金控及其子公司對其他事業之持股比率合計不得超過該公司股權的15%，但該法規保留主管機關定義的空間。

金融機構積極觀望VASP產業的發展機會，除了受到美國和歐盟等主要國家的法案推動、國際傳統金融機構開始布局影響，金管會去年底也明示金融機構應更積極發展穩定幣，而VASP交易平台所涉及的業務包含虛擬幣的上下架、交換與移轉，甚至可以交易和應用於支付等多種用途，且幾乎是幾秒內到帳，已是鏈上一條龍的整合式金融，傳統金融機構也擔心若不加入戰局，將來恐降低競爭力。

不過，目前VASP業者並非金管會所定義的金融機構，金控擔憂恐受限於法規限制的投資門檻。銀行局指出，根據《金融控股公司法》第37條規定，金控可向主管機關申請核准投資金控、銀行、票券金融、信用卡業、信託業、保險業、證券業、期貨業、創投事業、經主管機關核准的外國金融機構，或其他經主管機關認定與金融業務相關的事業。

官員指出，根據法規，目前VASP業者在洗錢防制法中並未被列為金融業，即使《虛擬資產服務法》立法通過，也未明定VASP業者將轉列為金融機構，不過金融業或非金融業的定義可另由金管會修正函令列舉。也就是說，若金控與其子公司有意併購VASP業者，在轉投資規範上保留彈性空間。