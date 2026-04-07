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受惠股市表現亮眼 壽險業前兩月保費淨流入795億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，加上延續今年元月業務競賽的長尾動能，帶動保費收入成長。保發中心統計，壽險業今年2月總保費收入1,939.9億元、保險給付金額1,659.6億元，單月保費淨流入達280.3億元，自去年6月以來，連續九個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，1月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，而2月則因農曆春節上班天數減少，因此較上月衰退，但整體來看仍維持穩健。

保發中心數據顯示，今年2月壽險總保費收入達1,939.9億元，保險總給付1,659.6億元，形成280.3億元淨流入，較上月淨流入515.4億元明顯減少；2026年前兩月壽險保費收入累計5,075.2億元，總給付達4,279.5億元，淨流入高達795.7億元，對比2025年同期，壽險業總保費收入成長16.5%，總給付額則年減12.1％。

而在保險給付件數方面，在今年1月突破689.3萬件創下新高後，2月給付件數降為596.5萬件，前兩月保險給付件數合計達1,285.8萬件，較去年同期增加逾五成件數。

壽險業者指出，由於今年前兩月股市投資市場表現亮眼，投資型保單、分紅保單最為暢銷，利變型保單稍稍被排擠，但整體來看表現仍優於去年。而2月之所以保費收入、給付金額與給付件數皆減少，主要是2月遇到農曆春節與228連假，上班天數減少所致。

至於保單解約件數仍居高不下，壽險業者表示，投保增加，其所連動的保險解約、給付等亦會增加，加上部分躉繳型或6年期保險商品到期，民眾陸續解約，將資金移作他用，也是一大原因。

壽險公會則分析，投資型保單延續股市熱絡氣氛，加上壽險公司與通路合作推廣銷售，帶動保單收入持續成長；傳統型保單則受惠於美國聯準會維持基準利率不變，市場對利率預期持觀望態度，加上現行美元保單宣告利率維持相對吸引水準，帶動美元利變型保險商品銷售動能。

壽險業

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