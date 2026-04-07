獨家／虛擬資產專法加速成形 傳金控探詢併購交易所

今年金管會力拚《虛擬資產服務法》上路，金控摩拳擦掌想加入戰局，除了富邦集團和聯邦銀行（2838）已分別透過旗下子公司成立交易所或投資交易平台，據消息指出，目前已有三家銀行型金控、一家壽險型金控表達興趣，向各家虛擬資產服務提供商（VASP）之交易平台業者探詢有無出售意願，有意透過併購將虛擬資產業納入版圖，VASP業者出售的底價小則數億元，大則百億元不等。

民營金融機構積極布局VASP產業早現苗頭，富邦集團已透過台灣大哥大（3045）成立富昇數位（TWEX台灣大虛擬資產交易所），並於2025年5月正式上線，今年萬事達卡與富昇數位簽署合作備忘錄，在台灣推動鏈上轉帳、加密貨幣應用於支付和出入金服務方面合作，是目前業界布局最深的金控集團。

聯邦銀行則在2025年底財報揭露，2025年8月25日經董事會決議通過投資現代財富控股公司（MaiCoin集團境外控股母公司）共2,781.7萬美元，取得535.7萬股，持股比例為9.67%，亦預計將聯邦創投所持有的股數全數轉移給聯邦銀行。

據了解，目前已有三家銀行型金控、一家壽險型金控自今年初起陸續向各家VASP業者詢問出售意願，且主要瞄準交易平台業者。考量到VASP產業屬於新興產業，專法尚未通過，且衍生性商品等服務未開放之下，金控仍在評估未來可能的價值，但若等專法通過再評估，恐怕會慢人一拍，因此已有金控請四大會計師事務所進行鑑價，同時觀望市場發展。而VASP業者多半持開放態度看待此事，業界推估專法通過後，金控將加速推動併購，補足鏈上金融技術和團隊的缺口。

談及VASP交易平台出售的價格標準，業內人士認為，除了區塊鏈與交易平台技術之外，用戶數與未來成長前景也是關鍵。台灣目前用戶和資金規模前兩大的交易平台為MaiCoin集團和幣託集團，在台耕耘逾十年，從聯邦銀行去年投資金額對照持股比例來看，業界推估MaiCoin集團的底價是100億元，否則將力拚IPO首次公開發行股票。

禾亞數位科技、拓荒數碼科技、跨鏈科技和富昇數位為後起之秀，前兩者技術和用戶數有所差異，出售底價推估落在億元至數十億元，跨鏈科技主要服務法人戶，今年1月與合庫創投投資簽約；XREX集團也以法人戶服務為主力，背後投資人已有凱基金（2883）旗下的中華開發資本和全球最大穩定幣發行商Tether，金控進一步談併購的可能性較低。不過，即使最後併購談判破局，隨著專法與穩定幣子法的推動加速，金融機構與VASP業者也只會加深合作。