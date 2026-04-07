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法國巴黎銀行財富管理：亞太家族辦公室轉趨保守 加強風險分散

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

法國巴黎銀行財富管理與Campden Wealth合作發布「2025年亞太區家族辦公室報告」指出，在市場波動與地緣政治不確定性影響下，亞太區家族辦公室在短期內的投資策略轉趨保守，傾向提高流動性、分散風險，並採取更加均衡的投資組合策略。

報告指出，受訪者未來12個月以現金及流動性資產為首選配置，同時投資策略明顯轉向更為均衡的資產配置。受訪者對2025年平均投資報酬率的預期為6%，反映在市場波動加劇環境下，投資人更重視穩健與風險控管。然而，儘管整體態度趨於保守，私募市場仍為長期投資配置的核心，顯示家族辦公室在累積跨世代財富的長期信心。

這項研究涵蓋全球317家家族辦公室，包括76家來自亞太區。台灣市場今年首次納入調查樣本，顯示台灣於區域家族辦公室版圖中的重要性持續提升。受訪者指出，台灣家族辦公室的財富多源自傳統產業，但投資思維已跳脫傳統，不再僅限於股票與不動產，而是開始布局私募股權、另類投資及數位資產等新興資產類別。

同時，有鑑於台灣在全球半導體產業的領先地位，台灣家族辦公室在人工智慧（AI）投資領域具備結構性優勢。台灣投資人並不僅止於財務投資的角色，而是更傾向於結合產業資源的策略投資者。

法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人許哲崑表示，台灣在AI浪潮推動下，正出現財富結構性的轉變，帶動新一代企業家的崛起，而他們的投資需求也日益朝向全球化與專業化。

許哲崑表示，法國巴黎銀行財富管理觀察到，投資人對另類資產與私募市場的興趣持續升溫，這不僅反映出台灣的財富成長動能，也呼應整體亞太地區朝向分散配置及長期投資韌性的重視趨勢。

許哲崑指出，除了投資管理外，隨著跨資產與跨世代配置日益複雜，高資產客戶在進行資產傳承與接班規劃時，通常需同時面對稅務規劃、企業經營權與股權分配，以及家族治理等三大面向的挑戰，也可透過家族辦公室協助。

法國巴黎銀行財富管理已於高雄專區逐步推動家族辦公室服務，透過整合投資顧問、財富規劃及集團國際資源，由專業團隊提供涵蓋資產配置、信託與融資規劃、企業顧問、慈善規劃等整合服務，並結合股權信託、投資架構設計及家族治理機制，協助客戶在確保企業經營穩定的同時，建立長期且具彈性的財富傳承架構。

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