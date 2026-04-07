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台新證券、期貨完成整併 目標三年內市占搶進前三大

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新證券期貨完成整併，台新新光金董事長吳東亮指出，現正是證券業整併的關鍵時機，透過規模化與資源整合，有助提升國際競爭力。記者藍鈞達／攝影
台新證券期貨完成整併，台新新光金董事長吳東亮指出，現正是證券業整併的關鍵時機，透過規模化與資源整合，有助提升國際競爭力。記者藍鈞達／攝影

台新新光金控旗下台新證券與元富證券，以及台新期貨與元富期貨，於6日完成整併，由台新證券與台新期貨為存續公司。台新證表示，希望在三年內能夠進入市佔前三大。

台新新光金董事長吳東亮指出，台股已躍居全球第七大市場，去年上市櫃IPO金額達996億元、年增約80%，總市值突破100兆元，3月日均成交值達1兆元、年增約120%，顯示市場動能強勁。他認為，在資本市場持續擴張之際，正是證券業整併的關鍵時機，透過規模化與資源整合，有助提升國際競爭力。

台新證董事長陳俊宏表示，台新證券整體營運規模與市場地位同步提升，市佔表現可望進一步躍進，並朝打造一站式金融服務平台邁進。

台新證總經理陳立國說，目標3年內，經紀業務的市占率從第四名變成第三名，將與通路同仁繼續努力以達成前述目標。

台新證券與台新期貨6日同步召開董事會，完成人事布局。台新證券由陳俊宏出任董事長，郭嘉宏任副董事長，陳立國為總經理；台新期貨則由黃正雄擔任董事長、林伯修出任總經理。新經營團隊強調「強強聯手」，將加速資源整合，發揮合併後的經營綜效。

陳俊宏表示，隨台股交易熱絡與投資工具日益多元，此次整併將顯著提升營運規模與市場影響力，未來將結合金控內各子公司資源，建構涵蓋證券交易與期貨避險的一站式平台，並在強化風險控管與公司治理下，提升服務品質，穩步擴大版圖。

在品牌與客戶經營方面，台新證券也啟動整合行銷，以「認真 見證夢想成真」為主軸，推出影音內容與社群活動，並透過Facebook、LINE、Instagram及YouTube等平台推動互動抽獎，同時持續舉辦投資講座，採線上與實體並行方式，提升投資服務體驗。

台股 陳俊宏 台新新光金控

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