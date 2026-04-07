私募信貸基金爆雷 金管會首度曝光國內大戶投資私募基金金額

全球私募信貸基金爆發贖回潮，外界矚目私募信貸基金在國內對大戶的銷售狀況。金管會今日首度公布統計，目前36家國銀中，有10家有承作高資產理財的國銀銷售境外未具證商品給高資大戶與OBU客戶，合計129.79億元，其中私募債權基金共有48.68億，銀行局副局長王允中說，私募信貸基金即為私募債權基金其中的一種。

王允中說，129.79億元總銷售金額，其中對高資產客戶銷售73.8億，而該金額占整個高資產大戶持有的總資產比重為0.32%，55.99億則為銷售給OBU客戶。王允中指出，這類私募基金只准對專業投資人銷售，禁止銷售給一般民眾。

銀行局統計顯示，上述的129.79億元銷售金額，其中48.68億為私募債權基金、22.89億為私募股權基金、45.78億為私募基礎建設或私募不動產基金、其餘12.45億則為其他類型私募基金。

王允中說，銀行局統計全體國銀共有10家承作高資產理財業務的銀行共銷售私募基金129.79億元，類型包括了私募債權、股權、信貸等私募基金，而國內銀行只有1家有引進外界所謂踩雷的黑石旗下私募信貸基金BCRED，銷售金額約在2.5億台幣，其他銀行尚未有傳出引進在國際間已有限制贖回的私募信貸基金。

金管會認為，私募信貸基金之所以會產生流動性問題，在於投資人是以短期資金來支應被私募基金投資的這些企業的長期所需要資金，因此利率一旦升高，除了企業付不出利息，投資人短期之內大量要求贖回，更使基金本身不堪負荷，所以才有限制、停止贖回這種情況發生。