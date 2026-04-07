私募信貸基金爆雷！金管會清查十銀行曝險現形 黑石率先踩雷

全球私募信貸基金贖回風暴延燒，國銀曝險現形。金管會盤點，有10家國銀銷售私募基金，其中實際「踩雷」的是黑石旗下一檔私募信貸基金BCRED，但整體影響金額仍有限。

金管會統計到2月底，10家承作高資產財管業務的國銀，銷售未具證境外基金共129.79億元。其中，銷售給高資產客戶73.8億元、占57%，OBU境外客戶55.99億元，顯示曝險主要集中於富豪大戶。

進一步拆解產品類型，私募債權基金（含私募信貸基金）規模48.68億元，占比最高；其次為私募基礎建設與不動產基金45.78億元、私募股權基金22.89億元，其餘類型12.45億元。

此次市場關注的「踩雷」事件，實際僅一檔、金額約2.5億元，占整體未具證境外基金僅1.9%。

據了解，這檔是黑石旗下旗艦私募信貸基金BCRED，因贖回需求暴增觸及上限，啟動贖回限制機制，屬流動性壓力所致。

銀行局副局長王允中說，整體銷售規模129.79億元中，高資產客戶投資占其整體AUM比重僅0.32%，曝險程度不高。且私募基金屬高風險商品，僅限高資產與OBU客戶銷售，未流入一般投資人，已透過客群分級達到風險隔離效果。

但金融圈指出，全球私募信貸市場壓力仍持續升溫，包括藍貓頭鷹、黑石、貝萊德及摩根士丹利等機構，近期均對旗下基金採取贖回限制措施，反映高利率環境下流動性趨緊。

國銀目前對私募信貸基金曝險規模有限、踩雷集中且影響可控，但隨全球流動性風險升高，市場關注流動性問題是否擴散到信用風險。