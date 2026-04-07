LINE Pay Money上線3個月 代收付金額居冠

LINE Pay子公司連加電子支付LINE Pay Money去年12月3日上線，金管會2月統計顯示，LINE Pay Money當月代收付金額達新台幣66億元，排名從1月的第3名躍升到第1名。金管會說明，因業者上線初期持續推出消費回饋，因此推升單月代收付金額增加18億元。

金管會今天公布2月信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊。金管會統計顯示，截至今年2月底止，合計有10家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政股份有限公司）。

LINE Pay子公司連加電子支付LINE Pay Money在去年12月3日上線，外界關切LINE Pay Money表現。金管會銀行局副局長王允中指出，電子支付2月帳戶總使用者人數約3947萬人，月增78萬人，主要還是因LINEPay Money持續辦理活動，帶動註冊人數持續增加。

其中，金管會統計，街口支付以720萬人續居第一，一卡通票證719萬人居次，全支付709萬人第3名，悠遊卡406萬人為第4名。LINE Pay Money擠下玉山銀行以350萬人位居第5名，單月增加逾51萬人；玉山銀行339萬人居第6名。

此外，2月代理收付實質交易款項金額約234.2億元，月增約4億元。觀察業者代理收付實質交易款項金額變化，2月前5名也洗牌，LINE Pay Money以66億元躍升第1名，第2名為全支付51億元，第3名街口支付為45億元，再來玉山銀行21億元，第5名為一卡通票證15億元。

王允中指出，LINE Pay Money因推出消費回饋活動，支付金額也增加，帶動LINE Pay Money單月代理收付金額月增18億元。

根據金管會信用卡相關統計顯示，截至今年2月底止，合計32家信用卡發卡機構，總流通卡數約5955萬張、月增5萬張，總有效卡數約4007萬張、月減4萬張。當月簽帳金額約3717億元，月減約564億元。

王允中解釋，因2月天數較少，加上碰到228連假相關扣款延後到3月初影響，2月信用卡簽帳金額為3717億元，月減564億元、年減5.97%，不過仍創歷年同期次高，僅次於2025年2月的3953億元；至於今年前2月累計信用卡簽帳金額達7998億元，續創歷年同期新高，年增8.98%。

觀察各發卡銀行2月數據，發卡王為中信銀9.4萬張，第2名為玉山銀4萬張，第3至第5名依序為國泰世華銀3.44萬張，台新銀3.43萬張與北富銀2.6萬張。