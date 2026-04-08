第一金證落實ESG獲肯定

第三屆永續金融評鑑日前頒獎，第一金證券從23家受評證券商中脫穎而出，以優異成績入選前25%，由董事長陳致全出席領獎。第一金證券表示，公司將永續發展落實在經營面，包括環境（E）、社會（S）、公司治理（G）等三大面向推動成果備受肯定，連續兩年受評皆勇奪佳績。

永續金融評鑑由金管會指導，是國內金融業最重要永續發展評鑑，除涵蓋綜合指標外，另包含E、S、G等三大支柱，超過百項評核指標，全方位檢視金融業的永續發展落實程度，並要求金融業發揮資金影響力，影響投融資對象共同致力永續發展。

除了永續金融評鑑，第一金證券也獲得2025年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單「卓越獎」殊榮，在五大構面30項指標皆獲得優異成績，且已連續五年獲獎，為該評比設立以來表現最佳的證券商之一。

第一金證券承襲第一金控（2892）「永續金融，第一品牌」的核心價值，結合證券業務與ESG，投資決策過程納入ESG審查因子，並以碳核算金融聯盟（PCAF）方法學進行投資部位碳盤查，透過參與被投資公司股東會及ESG議合等方式，敦促被投資公司配合2050淨零碳排，實踐永續發展目標。

為達成政府推動的2050年國家淨零排放目標，第一金控通過SBTi減碳路徑審核，訂定2035年減少63%內部碳排放目標，及2040年全球升溫不超過攝氏2度的投融資減碳目標，每年進行ISO 14064查證及SBTi投資部位碳排放外部確信。

為提供客戶更優質的金融服務，第一金證券取得ISO 10002客訴品質管理證書，並連續二年獲得台灣證券交易所證券商反詐評鑑績優，並領先證券同業建置「ESG智能永續指標數據平台」，提供個股ESG指標評分查詢，做為投資參考，為數位金融服務與ESG結合建立良好典範。

實現幸福職場是集團的經營願景，第一金證券透過多面向建構性別平等、友善家庭之工作制度與職場環境，致力平衡工作及家庭生活，提供多項婚育獎勵政策，結婚補助提高至3萬元、生育補助第三胎起提高至25萬元，持續提高員工健檢及旅遊補助，且提供優於法令之休假。同時開辦員工持股信託，以定期定額存股方式為員工累積另一份退休金，保障員工退休後的生活。

為接軌全球ESG潮流，第一金證券將持續精進永續金融發展，並與供應鏈及客戶攜手邁向淨零轉型目標，建構經濟、環境與社會互利共榮的永續金融生態圈。