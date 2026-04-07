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獨／國票金控改選 四路人馬提名24席搶15席

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
超額提名爆棚，國票金改選提名24席搶15席。圖／本報資料照片
超額提名爆棚，國票金改選提名24席搶15席。圖／本報資料照片

超額提名爆棚。國票金受理董事會全面改選提名在今日傍晚5點截止，合計公股陣營、耐斯、旺旺、台鋼等四路人馬，總共提名24席，遠超過應選席次15席，除了財政部提名11席之外，人旺集團提名6席、耐斯集團提名5席，而台鋼則提名2席，國票金將在4月16日召開董事會，對候選人資格進行審查。

財政部提名7席一般董事，4席獨立董事之外，據了解，人旺集團提名法人董事和獨立董事各3席，耐斯集團提名3席法人董事和2席獨立董事，台鋼則提名2席法人董事。

據了解，國票金控董事長魏啟林雖然並未在台鋼今日傍晚送交國票金的名單之上，但由於法人代表可臨時更換，因此會否之後更換代表人，也受到外界矚目。

除了財政部和耐斯已確定結盟關係之外，人旺集團和台鋼均未同意財政部先前所提出的席次分配建議，因此產生提名爆棚的情況；相關人士指出，各路人馬所提名人數的多寡，除了反映出本身對席次數目的期待，也和攻防策略有關，提名人數太少，除了不利自身隱蹤，也會給對方配票更為精準的機會，所以才出現各路人馬提名24席去搶15席的場景，但3年前的國票金改選，也是在各方都提名之後才達成協商共識，到底委託書徵求大戰會否開打？還是之後四方人馬能完成協商而收兵，目前仍未定。

先前曾傳出希望爭取第4席的人旺集團，從這次的提名席次，可看出希望至少選上2席一般董事及2席獨董，而財政部未同意台鋼2席，使台鋼此次提名直接提名2席。據了解，財政部之所以只願配給台鋼1席，是由於台鋼持股時間太短，很多持股並未有滿一年的徵求人資格，亦擔心直接配給台鋼2席，到時候落個「圖利財團」之名。

原先財政部擬協調各路人馬同意的席次分配名單，財政部為首的公股陣營，能拿5席法人董事、3席獨董；耐斯集團2席法人董事、1席獨董；台鋼1席法人董事；人旺集團2席法人董事、1席獨董。換言之，財政部原本屬意的席次，是全體15席裡，拿8席董事過半，另外審計委員會5席獨董裡，也取得3席過半地位，倘若加上長年盟友耐斯集團的支持，可以取得三分之二的絕對多數，但由於時至今日，仍未達成分配共識，這也使財政部提名更多席次來應戰。至於人旺集團先前公開對外主張國票金控不應設置副董事長，但據了解，由於先前人旺集團已派駐國票金副董事長6年之久，再加上現在不少知名且獲利亮眼的大型金控都有副董事長設置，使財政部因此也認為，設置副董事長並沒有不符公司治理的問題。

台鋼 財政部 國票金控

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