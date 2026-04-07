祖孫同樂 「兆豐幸福傳承嘉年華」活動逾200個家庭參與

適逢四月春假，親子出遊氣氛熱絡，兆豐銀行為凝聚家庭情感、鼓勵不同世代在共同活動中更緊密相連，在兒童節前夕，特別規劃於2日晚間在台北市立兒童新樂園盛大舉辦「2026兆豐幸福傳承嘉年華」。活動以「祖孫同樂」為主題，結合「幸福代代傳、安心一起守」理念，陪伴民眾用更貼近生活的方式認識資產守護與世代傳承的重要性。本次活動逾200個家庭攜家帶眷共同參與，讓兒童新樂園的夜晚處處洋溢溫馨與歡笑。

開幕儀式特別安排象徵「祝福」與「資產傳承」意涵的兆豐吉祥物撲滿，由董瑞斌董事長親手贈與孫子，除了象徵家庭價值與資產觀念的延續，更代表兆豐銀行穩健、誠信的企業精神，將持續陪伴客戶攜手邁向更美好的世代願景。

兆豐銀行持續深化子女教育及傳承理念，並依客戶不同人生階段與家庭需求，提供多元且彈性的資產管理規劃，協助長輩妥善安排資產運用，確保家庭成員在不同人生階段都能獲得妥善照顧與支持，本次嘉年華更以祖孫同樂的方式，讓家庭在歡笑與互動中理解，兆豐除持續提供多元金融服務外，也積極透過各類型活動，讓世代傳承的理念更加具體且溫暖。

隨著國人對財富管理及家族傳承規劃之需求提升，本次兆豐銀行在兒童新樂園規劃「守護、信任、傳承」三大主題的闖關遊戲，讓大小朋友都用寓教於樂的方式吸收金融知識，把守護資產的觀念以更輕鬆有趣的方式走入家庭。

如今信託制度亦逐漸成為家庭財務規劃的重要工具，透過信託機制，委託人能依自身意願安排資產分配與使用方式，讓財富得以在世代之間穩健延續，同時兼顧家庭照護需求與資產安全。而子女教育信託則可為下一代提前準備妥適的教育資金，確保子女在求學過程中能獲得穩定的支持，信託規劃不僅是財產管理工具，更是長久守護家人的心意與承諾。兆豐銀行將持續推動多元金融服務，協助客戶建立完善的資產守護與傳承規劃，讓信託成為家庭安心與幸福延續的重要基石。