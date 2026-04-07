外資3月淨匯出30.55億美元 創歷年同期第4大

美伊戰爭2月底爆發，國際股市與台股波動加大，連帶影響外資動向。金管會統計顯示，3月單月外陸資淨匯出30.55億美元，創下歷年同期第4大。不過，累計今年第1季外陸資仍是淨匯入178.52億美元，寫下歷年同期第1大淨匯入。

金管會今天發布外資及陸資投資國內證券情形。金管會統計顯示，今年3月單月外陸資賣超上市櫃股票新台幣8306.08億元，創2022年以來同期第1大賣超，也是單月第1大賣超紀錄；今年截至3月底，累計賣超6751.89億元，也創2022年以來同期第1大累計賣超。

金管會統計指出，今年3月單月外陸資淨匯出30.55億美元，創下歷年同期第4大，不過，今年截至3月底外陸資累計淨匯入178.52億美元，也創下歷年同期第1大累計淨匯入。官員說明，外資進出牽涉股市與各自操作策略，3月股市波動較高，因此也影響外資動向。

外界關注美伊戰爭2月底以來的台股走勢狀況，金管會證期局副局長黃仲豪指出，統計美伊戰事以來，台股集中市場跌幅6.17%，同期間上海跌6.72%、新加坡跌0.65%、香港跌5.69%、韓國跌12.48%、日本跌9.31%、美國道瓊跌4.71%、美國那斯達克跌2.96%、美國費半跌2.25%，台股介於國際主要股市之間。

黃仲豪指出，整體來看，台股跟國際主要股市一樣，皆受到戰爭情勢、能源價格影響，不確定性風險較高，金管會持將續關注國際情勢發展，建議投資人審慎投資、注意風險。