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川普最後通牒倒數 市場觀望新台幣震盪小升收31.967元

中央社／ 台北7日電

美國總統川普對伊朗的最後通牒時限將至，戰事發展難以預料，市場觀望氣氛轉濃，台股量縮反彈，新台幣兌美元震盪翻揚，今天收盤收31.967元，升值0.5分，台北及元太外匯市場總成交金額15.29億美元。

清明連假期間，市場期待中東戰事即將平息，國際股市多收紅。不過美伊似乎尚未達成共識，投資人轉趨觀望。台股今天量縮反彈657.39點，收在33229.82點。

儘管台股走揚，外資呈現買超，但避險情緒推升美元強勢表態，站上100大關，令新台幣匯率承壓，今天以31.92元開盤後，匯價在32元整數大關前拉鋸徘徊，最高31.915元、最低31.999元。

美國總統川普日前表示，他設定伊朗需於美東時間7日晚間8時前（台北時間8日上午8時）重開荷莫茲海峽的期限，在此之前，他無法確定這場與伊朗的戰爭是即將結束，還是正在升級。

外匯交易員直言，隨著川普的「最後通牒」期限將至，市場審慎觀望，今天匯市呈現盤整格局；市場靜待局勢進一步發展，是否會有新的驚嚇，還是繼續膠著。

央行外匯局局長蔡烱民今天表示，受到戰事影響，3月以來外資進出導致股市波動劇烈，匯市一度出現供需失衡的情況，央行為了穩定匯市，3月有進場調節穩匯，後續也將持續關注市場變化。

台北 美國 台股

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