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台新證整併首日「瑕不掩瑜」 郭嘉宏：三大互補基因衝刺財管、留才

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台新新光金控7日舉行「新元合一　證創輝煌」茶會，宣告台新證券與元富證券，以及台新期貨與元富期貨正式完成合併，會中由台新新光金控董事長吳東亮（右3）、台新新光金控總經理林維俊（左3）、台新證券董事長陳俊宏（右2）、台新證券副董事長郭嘉宏（左2）等人進行啟動儀式。中央社
台新新光金控7日舉行「新元合一　證創輝煌」茶會，宣告台新證券與元富證券，以及台新期貨與元富期貨正式完成合併，會中由台新新光金控董事長吳東亮（右3）、台新新光金控總經理林維俊（左3）、台新證券董事長陳俊宏（右2）、台新證券副董事長郭嘉宏（左2）等人進行啟動儀式。中央社

台新證券與元富證券合併後於7日迎來首個交易日。台新證券董事長陳俊宏率領經營團隊於合併茶會後接受媒體聯訪，針對外界關注的系統整合、員工留才及未來策略做出詳盡說明。陳俊宏強調，雖然開盤初期有微小磨合，但已全數排除，並正式喊出「2029年前市占率衝向全台前三名」的挑戰目標。

針對整併後首日開盤狀況，陳俊宏坦言，為了迎接6日的合併基準日，團隊在清明四天連假期間加班測試。7日開盤雖有少數客戶反應找不到帳號或回報速度略慢，但團隊迅速處理，「收盤前已解決大部分問題」。

他指出，整併最核心的挑戰在於「後台帳務」，目前已順利克服，確保帳務精準。至於前台下單系統，副董事長郭嘉宏補充，為尊重客戶習慣，台新證與元富證原本的App將併行保留，短期內沒有強制整併成單一App的規劃，務求客戶權益與操作習慣「零衝擊」。

面對競爭激烈的經紀市場，總經理陳立國在聯訪中給出了明確的時間表。他表示，在董事長交代下，目標是在3年內（即2029年之前） 讓市占率追上目前的第三名。現場媒體追問是否意指要「打敗富邦證券」？陳俊宏幽默回應：「說不定到時候第三名都換人了！」展現對新團隊實力的強烈信心。

副董事長郭嘉宏詳細分析了台新、元富兩家券商的三大「互補基因」：

一、業務端：元富證券在債券業務、法人高頻交易（Program Trading）極具優勢；台新證券則強在股票承銷（市場第二大）及零售（Retail）端的小白客戶。

二、通路端：未來將強化與台新銀行、新光銀行的整合，目標讓使用集團銀行帳戶交割的比重提升至八成以上。三、期貨端：台新期貨董事長黃正雄指出，元富期貨獲利能力強（ROE業界領先），且具備自營與期顧牌照，正好補足台新期貨過去僅有經紀業務的短版，整合後績效指日可待。

也有媒體問及台新證券在財富管理業務的規劃，郭嘉宏表示，有價證券配置是財富管理的核心。台新證將結合銀行與人壽資源，扮演「證券資產配置專家」的角色，尤其在台灣步入高資產理財趨勢下，新台新證券將提供具廣度與深度的投資銀行平台服務。

另針對市場擔憂合併後可能出現的人員流失（如當年富邦併日盛後的離退潮），陳俊宏強調，團隊早已檢討過往案例。除了提供優渥的優離、優退方案外，更專注於「留才流程」，提供更好的發展舞台吸引員工留任共同打拼，目前人員狀況穩定，並未出現大規模流失。

會中亦有媒體問及國際地緣政治與戰爭對台股的影響。台新新光金控總經理林維俊受邀代為回答時坦言，戰爭與政治決策（如川普效應）難以用理性經濟數據預測，目前台新投顧每日提供即時戰報與分析，透過理專與營業員分享給客戶，現階段以「緊密觀察」政治軍事動向為首要任務，待局勢沉澱後才能進行中長期基本面分析。

台新新光金控 台新 陳俊宏

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