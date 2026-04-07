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外銀：台灣家辦財富多源自傳產 具AI投資結構性優勢

中央社／ 台北7日電

金融業積極搶進亞洲資產管理中心高雄專區，家族辦公室成為熱門業務之一。法國巴黎銀行財富管理調查顯示，台灣家辦財富多源自傳統產業，且在人工智慧（AI）投資領域具結構性優勢，投資人不僅止於財務投資，更傾向於結合產業資源的策略投資者。

法國巴黎銀行財富管理與研究機構Campden Wealth近期合作發布「2025年亞太區家族辦公室報告」，這項研究涵蓋全球317家家族辦公室，台灣市場在今年首次被納入調查樣本，顯示台灣在區域家族辦公室版圖的重要性提升。

報告引述受訪者說法認為，台灣家族辦公室的財富多源自傳統產業，但投資思維已跳脫傳統，不再僅限於股票與不動產，而是開始布局私募股權、另類投資及數位資產等新興資產類別。同時，有鑑於台灣在全球半導體產業的領先地位，台灣家族辦公室在AI投資領域具備結構性優勢，投資人並不僅止於財務投資的角色，而是更傾向於結合產業資源的策略投資者。

法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人許哲崑表示，台灣在AI浪潮推動下，正出現財富結構性的轉變，帶動新一代企業家的崛起，而他們的投資需求也日益朝向全球化與專業化。

許哲崑觀察，投資人對另類資產與私募市場的興趣持續升溫，這不僅反映出台灣的財富成長動能，也呼應整體亞太地區朝向分散配置及長期投資韌性的重視趨勢。

除了投資管理外，隨著跨資產與跨世代配置日益複雜，許哲崑指出，高資產客戶在進行資產傳承與接班規劃時，通常需同時面對稅務規劃、企業經營權與股權分配，以及家族治理等3大面向的挑戰，也可透過家族辦公室協助。

另一方面，觀察亞太區整體的家族辦公室資產配置，報告指出，受訪者未來12個月以現金及流動性資產為首選配置，同時投資策略明顯轉向更為均衡的資產配置。其中，受訪者對去年平均投資報酬率的預期為6%，反映在市場波動加劇環境下，投資人更重視穩健與風險控管。

報告也提到，儘管短期投資態度轉趨謹慎，受訪家族辦公室仍對私募資產維持顯著配置。私募市場約占整體投資組合的24%，即使近期表現不一，仍被視為有助提升長期報酬與控管風險的核心資產類別。

同時，報告指出，亞太區家族辦公室在資產配置上呈現明顯調整，淨增加幅度最高的類別包括黃金與貴金屬增30%、已開發市場政府債券增22%、大宗商品增22%、現金及流動性資產增22%，以及私募信貸與直接貸款增13%，顯示整體投資策略持續朝向提升流動性與強化防禦性的方向發展。

亞太 高雄

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