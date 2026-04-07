外資匯出與央行調節影響 外匯存底跌破6000億美元關卡

中央銀行今（7）日公布115年3月底外匯存底為5968.86億美元，較上月底減少86.01億美元，跌破6000億美元整數大關，也終結連續三個月上升的走勢。央行指出，此次減少主要受到外資匯出、匯率變動及央行進場調節三大因素影響。

央行外匯局長蔡炯民表示，3月外匯存底變動來源中，投資運用收益貢獻有限，主要因為孳息收入集中於4月；同時，在美元走強帶動下，主要貨幣對美元匯率波動幅度擴大，也影響外匯存底數字。

蔡炯民指出，3月外資大舉匯出，單月匯出金額高達240億美元，造成匯市供需失衡，他坦言，央行為維持市場秩序，多次進場賣出美元調節，是這個月存底減少的主因。

雖然外匯存底單月減少86億美元，但蔡炯民強調，回顧2008年金融海嘯與2011年歐債危機期間，單月減幅均曾超過100億美元，目前並非高點。而雖面臨外資流出壓力，但央行評估，出口商仍持有充足美元部位，加上台灣長期經常帳順差，可望提供穩定支撐。

央行並公布各國外匯存底排名，其他國家的外匯存底排名，中國大陸3.4兆美元、日本1.16兆美元、瑞士9237億美元、印度5511億美元、沙烏地阿拉伯4511億美元、香港4291億美元、南韓3987億美元。