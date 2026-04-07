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菲律賓稅制改革 8家國銀因此遭補稅及罰鍰近等值5千萬台幣
國銀在菲律賓據點被大規模要求補稅，銀行公會理事長董瑞斌率多家國銀赴菲律賓展開談判。銀行局副局長王允中今天表示，菲律賓在2020年至2021年有稅務改革，稅務機關對台資銀行發出補稅與罰鍰的通知，可說較龐大的金額，但仍有容許雙方洽談的空間，銀行公會討論之後決定由理事長董瑞斌率隊參加，與菲律賓與當地主管機關、銀行公會溝通，金管會會觀察銀行公會及國銀赴當地洽談的結果，也會尊重當地主管機關的決定。
目前在菲律賓有6家台資銀行分行及2家子行，王允中指出，合計菲國有據點的國銀，在補稅及罰鍰金額大約上億比索，大概新台幣5千多萬元，目前國銀尚未繳稅，因此包括回溯期間，與計稅的稅基和時間點等範圍，都是國銀重視的重點。至於是否全體國銀都用一致標準，王允中回應，這由菲律賓國稅局來決定。
王允中表示，在2020年至2021年的稅制改革之後，台資銀行在菲國分行，直至去年才收到要回溯繳稅的通知，才有相關的租稅爭議產生，而且該補稅不僅對台資銀行，也包括其他外資銀行，其他外資銀行亦在向菲國財政部溝通當中。
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