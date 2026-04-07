國票金董座魏啟林可望獲台鋼提名續任董事 第一金為公股提名大本營

今日是國票金改選各路人馬送交董事提名名單的最後一天，除了公股方面提名張兆順、吳瑛為董總候選人為首的11席提名名單之外，外界也矚目國票金董事長魏啟林的動向。據了解，由於魏啟林有三發集團的支持，加上魏啟林已擔任國票金董事長12年，有利於台鋼對外爭取支持，以台鋼法人董事身份被提名為候選人的可能性非常高。

在公股陣營方面，據了解，財政部提出張兆順及吳瑛出任官派董事長、總經理，已獲得政院點頭同意，雖然兩人分別接近80歲、超過70歲，但由於國票金內部多方角力、情勢複雜，希望透過張兆順的輩分以及必要時刻展現強勢決斷力來壓陣。擔任國票金副董事長數年，在國票金內部頗有好評的吳瑛，除了對於國票金的了解，過去也曾是張兆順的得力部屬，在吳瑛從第一金退休之後，更屢獲時任兆豐金董事長的張兆順推薦出任董事職務，財政部希望透過兩人的搭配，對外有號召力，對內能擺平各方角力。

此次公股陣營所提名的名單，由第一金、台企銀、兆豐金等至少3家以上行庫聯合提名，而持股國票金為公股之冠的第一金控更一口氣提名5席。張兆順及吳瑛掛帥之外，其他的公股提名董事名單亦幾乎絕大多數都有金融專業背景，而且都至少是副總以上的職務，其他被公股提名的名單，在法人董事，還包括了蔡燿光、蔡淑慧、周慶輝、乙增祥、謝宗助等人，其中，蔡燿光為兆豐票券前總經理、周慶輝為現任國票金控公股董事，亦為前一銀副總，而蔡淑慧現為第一銀行副總兼發言人、乙增祥現為台企銀副總、謝宗助為台企銀已退休的前總稽核；在獨立董事名單方面，此次獲提名的4席獨董，有兩位來自公股體系的前任董總，包括張振芳為前華銀總經理、李文雄也來自公股體系，曾任土銀保經董事長，並且現任彰銀董事，另外獲提名的還包括了律師梁穗昌、曾任兆豐金董事的東吳大學教授謝智源。

此外，此次美亞鋼管董事長黃春發、台產董事長李泰宏兩大民股不擬再參選國票金董事，這也牽動到董事的提名。包括由於領航集團這次不再參選國票金董事，也使得魏啟林透過台鋼集團提名來參選的可能性升高。而國票證券董事長何志強，在三年前國票金改選時，是因為黃春發推薦給人旺集團而出任董事，此次雖然黃春發不再推派法人董事，但由於何志強已是公股點頭認可的專業經理人，再加上證券董事長並不需要有金控董事的資格，因此在改選之後，仍會續任國票證券董事長。

耐斯集團提名3法人董事、2席獨立董事，但在目標上則為2董1獨董，耐斯集團大股東陳冠舟、陳冠如也將繼續出任國票金董事，並由陳冠舟出任國票金副董事長。