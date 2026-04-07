台新證董座陳俊宏：專業團隊強強聯手 三年內挑戰市場前三大券商

台新新光金控（2887）旗下子公司整併邁入新里程碑，台新證券與元富證券、台新期貨與元富期貨於6日正式完成合併，並於7日舉行「合併茶會」。

新任台新證券董事長陳俊展現滿滿信心。他透露，為了確保系統順利接軌，團隊在清明4天連假期間不斷進行測試，7日首個營業日雖有微小磨合，但整體「瑕不掩瑜」，營運穩定。

陳俊宏介紹合併後的新經營團隊時提高，副董事長郭嘉宏具深厚外資背景，負責國際市場布局、總經理陳立國深耕台灣證券市場30餘年，將推升承銷與整體營運、通路總處簡銘宏過去一直是元富數位發展關鍵人物，將引領台新證券數位轉型；金融交易總處執行長瞿玉娟也是市場公認專業人才，強化資本市場競爭力。

陳俊宏表示，合併後台新證券「不只要做大，還要變強」，目標是打造全方位的投資銀行平台，並在3年內(2029年前)市占率追過同業、衝向市場前三名。

證交所董事長林修銘致詞時，除向台新新光金董事長吳東亮表達祝賀，也提到此次合併對吳董事長而言，不只是金控願景的實現，更有深厚的歷史感情。

林修銘表示，台新證券在數位發展與承銷上的創新，結合元富證券長期經營通路的實力，是「一加一大於二」的展現。他指出，主管機關正積極推動「亞洲資產管理中心」，台新與元富的合併正好成為落實政策的重要夥伴，期待新的台新證券能利用強大的整合行銷實力，為台灣資本市場共創下一個里程碑。

活動最後，由吳東亮董事長帶領經營團隊與林修銘董事長等貴賓，共同進行啟動儀式，象徵台新證券在金控資源全力挹注下，將以更穩健的步伐服務投資人，正式開啟邁向亞洲投資銀行的全新旅程。