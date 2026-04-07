吳東亮：台股總市值破百兆元 證券、期貨合併正逢最佳時機

台新新光金控（2887）旗下子公司整併邁入新里程碑，台新證券與元富證券、台新期貨與元富期貨於6日正式完成合併，並於7日舉行「合併茶會」。合併後的台新證券經紀業務市占率由第16名大幅躍升至第4名，台新期貨則升至第6名。台新新光金控董事長吳東亮親臨主持，強調目前是證券業合併的「黃金時刻」，目標是打造立足台灣、放眼亞洲的投資銀行平台。

台新新光金控董事長吳東亮致詞時表示，非常高興能與各界共同見證這歷史性的一刻。他特別感謝主管機關、各交易所及公會的指導。吳東亮指出，台灣經濟近年快速成長，2025年上市櫃IPO金額達996億元，年增近80％；今年3月台股更站上30,000點大關，總市值突破100兆元，日均交易量達1兆元，顯示台灣已成為全球第七大資本市場。

吳東亮強調，目前正是證券公司合併最好的時機。台新證券擅長投資銀行、承銷及數位金融，元富證券則在經紀業務、債券市場與財富管理具有極強實力，兩者具備高度互補優勢。合併後，全台擁有79個營業據點，將透過資源整合提升資本效率。未來更將協助台灣企業布局全球併購，並吸引海外台商資金回流，讓台灣成為明年亞洲面向世界的平台。