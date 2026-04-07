快訊

哪時玩完？國民黨彰化縣長提名之亂 3參選人都宣示戰到最後

身分確定了！男行人遭聯結車撞擊身首分離慘死 妻悲認丈夫遺體

清明放完還有6大連假！2026下半年最強請假攻略出爐：請4休9還有5個

聽新聞
0:00 / 0:00

吳東亮：台股總市值破百兆元 證券、期貨合併正逢最佳時機

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台新新光金控（2887）旗下子公司整併邁入新里程碑，台新證券與元富證券、台新期貨與元富期貨於6日正式完成合併，並於7日舉行「合併茶會」。合併後的台新證券經紀業務市占率由第16名大幅躍升至第4名，台新期貨則升至第6名。台新新光金控董事長吳東亮親臨主持，強調目前是證券業合併的「黃金時刻」，目標是打造立足台灣、放眼亞洲的投資銀行平台。

台新新光金控董事長吳東亮致詞時表示，非常高興能與各界共同見證這歷史性的一刻。他特別感謝主管機關、各交易所及公會的指導。吳東亮指出，台灣經濟近年快速成長，2025年上市櫃IPO金額達996億元，年增近80％；今年3月台股更站上30,000點大關，總市值突破100兆元，日均交易量達1兆元，顯示台灣已成為全球第七大資本市場。

吳東亮強調，目前正是證券公司合併最好的時機。台新證券擅長投資銀行、承銷及數位金融，元富證券則在經紀業務、債券市場與財富管理具有極強實力，兩者具備高度互補優勢。合併後，全台擁有79個營業據點，將透過資源整合提升資本效率。未來更將協助台灣企業布局全球併購，並吸引海外台商資金回流，讓台灣成為明年亞洲面向世界的平台。

吳東亮 台新新光金控 新光金控

延伸閱讀

台新證券經紀市占躍第四大 吳東亮：現在合併是最好的時機

台新新光金旗下證券、期貨成功合併 市占率躍進

銀行跨業整合 推展全方位服務

凱基金：今年股利不低於0.95元　擬全現金發放

相關新聞

外資匯出與央行調節影響 外匯存底跌破6000億美元關卡

中央銀行今（7）日公布115年3月底外匯存底為5968.86億美元，較上月底減少86.01億美元，跌破6000億美元整數大關，也終結連續三個月上升的走勢。央行指出，此次減少主要受到外資匯出、匯率變動及央行進場調節三大因素影響。

台新證券經紀市占躍第四大 吳東亮：現在合併是最好的時機

台新新光金控（2887）子公司台新證券及元富證券、台新期貨及元富期貨6日正式合併，7日舉行合併茶會。台新新光金控董事長吳東亮致詞時表示，台灣股市已是全球第七大資本市場，因此目前是證券公司合併的最好的時機，未來台新證券期盼成為連結亞洲、面向世界的平台，協助台灣金融發展的重要的力量。

央行守匯新台幣31.999喊停 外資仍持續「抓匯」走人

美股收紅激勵下，台北股匯7日收盤同步上揚，外資在台股買超100億元，台股重返33,000點整數關卡並收復月線；新台幣匯價終場以31.967元收盤，小升0.5分。

台新證整併首日「瑕不掩瑜」 郭嘉宏：三大互補基因衝刺財管、留才

台新證券與元富證券合併後於7日迎來首個交易日。台新證券董事長陳俊宏率領經營團隊於合併茶會後接受媒體聯訪，針對外界關注的系統整合、員工留才及未來策略做出詳盡說明。陳俊宏強調，雖然開盤初期有微小磨合，但已全數排除，並正式喊出「2029年前市占率衝向全台前三名」的挑戰目標。

國票金董座魏啟林可望獲台鋼提名續任董事 第一金為公股提名大本營

今日是國票金改選各路人馬送交董事提名名單的最後一天，除了公股方面提名張兆順、吳瑛為董總候選人為首的11席提名名單之外，外界也矚目國票金董事長魏啟林的動向。據了解，由於魏啟林有三發集團的支持，加上魏啟林已擔任國票金董事長12年，有利於台鋼對外爭取支持，以台鋼法人董事身份被提名為候選人的可能性非常高。

台新證董座陳俊宏：專業團隊強強聯手 三年內挑戰市場前三大券商

台新新光金控（2887）旗下子公司整併邁入新里程碑，台新證券與元富證券、台新期貨與元富期貨於6日正式完成合併，並於7日舉行「合併茶會」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。