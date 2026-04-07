國票金改選公股陣營提名11席 張兆順、吳瑛入列董事候選人名單

國票金（2889）將於5月29日召開股東常會改選董事，董事候選人提名受理期間於7日下午5點截止。據了解，由於公股、耐斯、旺旺、台鋼對於席次安排尚無達成共識，預料將出現超額提名；另外，公股陣營將提出11席，包含七席一般董事、四席獨董，其中包括前兆豐金控（2886）董事長張兆順，前國票金副董事長吳瑛皆入列，也成為名單中的一大亮點。

知情人士透露，財政部先前確實有跟人旺集團少東蔡紹中接觸，也釋出善意給予「二加一」席次（兩席一般董事、一席獨董），但人旺並沒有接受；另一方面，也透過管道陸續與台鋼洽談，但據了解，市場雖傳出，台鋼持股比重已逼近一成，但據悉股東名簿所記載的持股並未如外界所傳，大約僅落在8%左右，對於台鋼擬爭取至少兩席，財政部目前也未能接受。

因此財政部在現階段仍未與其他民股陣營談定的情況下，仍選擇走自己所布局的路。據了解，公股陣營將提出11席，包含七席一般董事、四席獨董，其中最大亮點在於，前兆豐金控董事長張兆順，以及曾擔任國票金副董事長的吳瑛，皆入列董事候選人名單當中。據悉，在公股的主導之下，耐斯也預計讓出總經理之位，因此張兆順、吳瑛也是公股目前傾向的國票金新任董座、總座的人選；至於現任總經理陳冠舟則可能出任國票金副董事長。

據了解，公股提出的七席一般董事、四席獨董當中，除了包括張兆順、吳瑛等人外，法人董事提名候選人也包括前兆豐票券總經理蔡燿光、前第一銀行副總周慶輝、前台企銀總稽核謝宗助，以及現任台企銀副總乙增祥、第一銀行副總蔡淑慧等人；至於四席獨董則包括前華銀總經理張振芳、曾任土銀保經董事長的李文雄、律師梁穗昌以及曾任兆豐銀行董事的東吳大學經濟學系教授謝智源。