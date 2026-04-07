台新證券經紀市占躍第四大 吳東亮：現在合併是最好的時機

台新新光金控（2887）子公司台新證券及元富證券、台新期貨及元富期貨6日正式合併，7日舉行合併茶會。台新新光金控董事長吳東亮致詞時表示，台灣股市已是全球第七大資本市場，因此目前是證券公司合併的最好的時機，未來台新證券期盼成為連結亞洲、面向世界的平台，協助台灣金融發展的重要的力量。

吳東亮致詞時先感謝主管機關、交易所、各個工會在合併期間的指導以及支持，也感謝公司同仁辛苦的努力以及付出。他表示，台灣這幾年經濟快速成長，國內證券市場在證券界同仁的努力，以及主管機關英明的指導和支持之下，台灣證券市場蓬勃發展，2025年上市櫃IPO金額達到996億元，大幅年成長80%。今年以來，台股加權指數屢創新高，站上了30,000點大關，總市值突破100兆元，3月日均成交額達1兆元，年增125%，台灣股市已是全球第七大資本市場，真的非常不容易，但也可以說，目前是證券公司合併的最好的時機。

吳東亮指出，台新證券與元富證券兩家證券公司在證券領域各有所長。台新證券在投資銀行、承銷業務，及數位金融的發展表現優異，而元富證券擅長經紀業務、債券市場與財富管理等業務，2025年兩家證券公司合作的IPO、SPO成交件數，市占率是市場第一，融資餘額市占率為市場第三，經紀業務市占率也進入前四大。

吳東亮說，兩家證券公司合併之後，在全台將有79個營業據點，包含55家分公司，還有24個共銷處，透過資源整合，能夠服務全國更廣大的客群，不僅能讓業務結構更加均衡，也能大幅提升資本運用效率，強化對客戶的服務能力，進一步擴大整體業務的規模。同時，台新證券也將持續深化數位科技在金融服務業的應用，為投資人帶來更便捷、更有效率，也更貼近客戶需求的體驗。

此外，台新證券也會透過強大的顧問團隊，一方面協助台灣企業尋找全球併購的機會、布局海外市場，另一方面也幫助在海外發展的廠商回台投資、成長，把國際的企業資金和人才帶回台灣，讓台灣的資本市場不僅服務台灣，還能成為連結亞洲、面向世界的平台，成為台灣金融發展的重要的力量。

吳東亮表示，未來在台新新光金控的平衡之下，台新證券與台新期貨，也將結合台新銀行、新光人壽、台新投信、台新投顧，還有許許多多的創投公司為客戶提供更即時更完整的金融服務，與客戶共創雙贏。