央行守匯新台幣31.999喊停 外資仍持續「抓匯」走人

台新新光金控（2887）子公司台新證券及元富證券、台新期貨及元富期貨6日正式合併，7日舉行合併茶會。台新新光金控董事長吳東亮致詞時表示，台灣股市已是全球第七大資本市場，因此目前是證券公司合併的最好的時機，未來台新證券期盼成為連結亞洲、面向世界的平台，協助台灣金融發展的重要的力量。

2026-04-07 16:25