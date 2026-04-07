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央行守匯新台幣31.999喊停 外資仍持續「抓匯」走人
美股收紅激勵下，台北股匯7日收盤同步上揚，外資在台股買超100億元，台股重返33,000點整數關卡並收復月線；新台幣匯價終場以31.967元收盤，小升0.5分。
今新台幣的波動區間在31.999~31.915之間，未觸及「32」整數大關。今天外資仍持續「抓匯」匯出。
匯銀指出，目前市場研判美伊戰爭邊打邊談的僵局機率最高。預料川普政府在4月7日（美國時間）通牒到期後，發動一輪針對非軍事設施（如電網、橋樑）的象徵性打擊以維持威望，但隨即透過巴基斯坦重啟談判。伊朗則採取「選擇性通行」策略，容許部分第三方油輪在支付高額規費或提供特定政治保證後過境，以此緩解能源價格對西方國家的壓力，同時維持海峽的實際封鎖權。預估油價維持在100美元左右高位震盪；全球供應鏈進入長期重組期；衝突轉化為一種「新常態」的經濟消耗。
匯銀認為，在高油價壓力下，央行將持續守匯避免輸入型通膨發生。
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