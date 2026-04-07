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永豐銀新增8日假期 創「幸福好孕假」、「產後調適假」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

打造友善職場環境，永豐銀行持續優化員工照護制度，提供3日「幸福好孕假」及5日「產後調適假」；永豐銀行表示，為落實母性保護、完善同仁孕期及產後階段的身心照顧，提供優於法規的孕產支持措施，協助員工安心迎接家庭新生命，以具體行動支持員工兼顧職涯發展與家庭生活，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

響應勞動部今年起推動「育嬰留停照顧彈性化方案」，育嬰留職停薪改以按「日」彈性請休；為善盡企業社會責任，永豐銀行表示，除現行《勞動基準法》的7日產檢假外另加3日「幸福好孕假」，可於懷孕期間請休，於法定產假外亦增加5日「產後調適假」，可於分娩後90天內請休；協助產後同仁於身心調整及家庭適應階段，獲得更充足且彈性的支持，打造更友善的環境，強化職場與家庭間銜接。

除新增假別制度外，永豐銀行指出，自孕期即提供暖心關懷品，產後結合「豐寶護」制度，將0至7歲員工子女納入公費醫療保險及提供生育補助金，累計近千人受惠，降低育兒初期負擔，讓同仁能在關鍵人生階段，獲得企業穩定且持續地支持；亦在114年榮獲臺北市政府勞動局頒發「友善育兒事業獎」，成果備受肯定。永豐銀行將持續優化友善職場環境，具體落實「安心生育、完善照護、穩健發展」之承諾，深耕永續企業發展願景。

永續 職場 勞動部

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