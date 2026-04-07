台新證券市占躍進 期貨規模同步提升

台新新光金控（2887）子公司台新證券及元富證券、台新期貨及元富期貨6日正式合併，台新證券、台新期貨為存續公司，合併後整體規模與市場地位顯著提升，市占表現可望進一步躍進，未來將結合金控旗下各子公司，打造更完整的服務平台，提供投資人更優質的投資服務。

台新證券及台新期貨6日召開董事會，台新證券由陳俊宏出任董事長、郭嘉宏出任副董事長、陳立國出任總經理。

陳俊宏為現任券商公會理事長，耕耘證券市場逾20年，對於證券業務、市場文化相當嫻熟；郭嘉宏則為投行專才，將持續協助台新證精進在資本市場的布局與創新。此外，台新期貨則由黃正雄擔任董事長、林伯修擔任總經理，新經營團隊將展現「強強聯手」的氣勢，將加速資源整合，確保合併後的營運發揮最大經營綜效。

陳俊宏表示，隨台股交易熱絡與投資工具多元化，台新證券與元富證券的「雙證雙期」同步整併，將顯著提升整體營運規模與市場影響力。台新證券與台新期貨亦將結合金控資源的協同效應，建構涵蓋證券交易與期貨避險的「一站式金融服務平台」。未來，將持續以客戶為核心，在強化風險控管與合規治理下，提升服務品質並穩步擴大版圖，朝向兼具永續韌性與產業領導力的目標邁進，進而為提升臺灣資本市場的國際競爭力盡心力，推動產業良性競爭與創新發展。

台新證券為歡慶合併，以「認真 見證夢想成真」為主軸，推出系列影音內容、粉絲應援活動，全面展現兩大品牌合併後的嶄新樣貌，持續擴大服務面向並深化與客戶的互動連結；同時整合 Facebook、LINE、Instagram 與 YouTube 四大社群平台推出同慶抽獎活動，提升品牌觸及與參與度。

在投資服務方面，亦將持續舉辦投資講座，邀集專家分享市場趨勢與投資觀點，並採實體與線上直播雙軌並行，結合數位互動與專業服務，全面提升投資體驗，陪伴投資人穩健邁向長期目標。