獨／國票金公股提名11席名單曝光 張兆順、吳瑛可能出任董總

國票金公股陣營提名名單提前曝光。今日是國票金控提名候選人名單最後一日，其中最受外界矚目的公股陣營，對應選的15席董事席次裡，據透露公股已確定提名11席，包括7席法人董事、4席獨立董事，名單上更出現兆豐金控前董事長張兆順，以及國票金控前副董事長吳瑛，據悉兩人為財政部內定的未來國票金控官派董事長與總經理人選。

張兆順此次成為財政部所推派的國票金董事長內定人選，主要是考量他曾先後擔任兆豐金控、第一金控董事長，在公股金融圈輩分不在話下，不過由於張年近80歲，相較於府院希望公股金融圈人事「年輕化」的訴求，政界也有不同的聲音傳出，這將成為左右人事定案的變數。

此外，也有重量級人士主張，很多現任公股金控或銀行的總經理，亦可轉換跑道赴國票金控出任董事長，因此張兆順出任董座目前呼聲雖然最高，但仍不排除最後僅出任一般董事的可能性，就看府院最後如何拍板定案。

除了張兆順及吳瑛之外，其他的公股提名董事名單，幾乎絕大多數都有金融專業背景，而且都至少是副總以上職務。其中法人董事包括蔡燿光、蔡淑慧、周慶輝、乙增祥、謝宗助等人，其中蔡燿光為兆豐票券前總經理、周慶輝為現任國票金控公股董事，亦為前一銀副總，而蔡淑慧現為第一銀行副總兼發言人、乙增祥現為台企銀副總、謝宗助為台企銀已退休的前總稽核。

獨立董事名單方面，此次獲提名的4席獨董，有兩位來自公股體系的前任董總，包括張振芳為前華銀總經理、李文雄也來自公股體系，曾任土銀保經董事長，另外獲提名的還包括了律師梁穗昌、曾任兆豐金董事的東吳大學教授謝智源。

據了解，直至今日，財政部為首的公股陣營，與人旺集團、台鋼都尚未達成席次分配的共識，僅耐斯集團真正與財政部進行合作。據了解，耐斯集團這次在配票策略上，雖然將提名三席法人董事、二席獨立董事，不過在席次目標上，應是兩席一般董事、一席獨立董事，而且屆時在委託書徵求上，支持人也會包括財政部的公股代表。

國票金也預定在4月17日召開董事會，審查各方人馬提出的提名名單，到底各方人馬會否達成共識，就看屆時17日董事會後公布的應選名單，究竟是「同額競選」（與董事會15席席次一致）或「超額競選」。包括人旺集團是否不再堅持4席董事，而是同意財政部對於3席的建議，17日之前也將見分曉。

通路方面，據悉，原本與人旺集團簽約的全通、聯洲兩大民間通路，在公股已取得通路優勢之下，已經和人旺方面解約。

至於外傳台鋼的持股比重已拉高至10%，據悉在股東會前最後過戶日截止之後所反映出來的數字與外傳情況並不相符，台鋼的持股比重大約在8%，而且很多持股因為持有未超過一年，並不符合徵求人資格，和耐斯集團、人旺集團兩大民股持有9.99%，且都為長期持有的情況仍有落差，因此財政部所能接受的席次分配結果，台鋼僅能獲配一席，台鋼最後是否同意，或是仍執意要選至少二席，仍有待觀察。