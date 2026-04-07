Fed 主席人事更迭進入關鍵期 華許接任在即 市場關注政策轉向

Fed主席鮑爾任期將於今年5月屆滿，白宮已確定由前聯準會理事華許（Kevin Warsh）接任主席一職。隨著人事布局底定，相關任命程序正快速推進。根據外媒報導，美國參議院銀行委員會已著手安排聽證會，預計最快於4月中旬舉行，象徵此一牽動全球金融市場的人事案，即將進入關鍵階段。

依照美國憲法規定，聯準會主席人選須由總統提名，並經參議院同意後方可正式任命。市場普遍預期，若進展順利，聽證會將於4月13日當周登場，審議節奏也將影響後續政策預期與市場走勢。

隨著人事交接時程逼近，市場焦點逐漸轉向貨幣政策的可能變化。外界普遍認為，華許上任後可能重新調整聯準會政策方向，對現行利率路徑進行「重新定錨」。在此預期帶動下，近期市場對未來降息的預期已有升溫跡象，投資人開始重新評估利率走勢與資產配置策略。

另一方面，即將卸任的鮑爾日前於3月30日在哈佛大學公開表示，當前國際局勢與能源價格波動，為貨幣政策帶來新的挑戰。他指出，伊朗衝突升溫及美國汽油價格大幅上漲，可能影響聯準會在「穩定物價」與「促進充分就業」兩大目標之間的平衡。鮑爾強調，升息決策具有時間滯後效果，若在此時進一步緊縮政策，恐對未來經濟活動產生負面影響，且未必能有效緩解由地緣政治引發的通膨壓力。

鮑爾的談話被市場解讀為偏向審慎甚至略偏鴿派立場。隨著華許即將上任，市場正密切觀察其政策立場與決策風格，特別是在利率政策與通膨應對方面的取向。